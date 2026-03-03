광주회생법원 개원…회생·파산사건 신속 처리 기대
초대 김성주 법원장 취임식 개최
호남권 사법 접근성 불평등 해소
“복지적 도산사법 서비스 제공”
광주와 전남, 전북, 제주지역 회생·파산사건을 도맡아 심리하는 광주회생법원이 3일 개원식을 열고 본격적인 업무에 들어갔다.
광주회생법원은 이날 초대 김성주(사법연수원 26기) 광주회생법원장 취임식과 함께 개원식을 개최했다.
김 법원장은 취임사를 통해 “도산 사법은 경제적 좌절의 끝에선 이들에게 다시 시작할 용기를 북돋우고, 한계 상황에 직면한 경제 주체들이 사회의 생산적인 일원으로 복귀하도록 돕는 경제적 치유의 과정”이라며 “그간 사법부의 주요 과제 중 하나는 지역 간 사법 서비스 편차를 해소하는 것이었다. 수도권 전문법원의 신속한 절차와 선진적인 실무 준칙을 이용하기 위해 지역 채무자들이 서울회생법원을 찾아야 했던 현상은 사법 접근성의 불평등을 보여주는 단면이었다”고 말했다.
김 법원장은 “호남과 서남권의 경제 주체들은 우리 지역 내에서도 가장 선진적인 도산 실무를 경험하게 될 것”이라며 “서울, 수원, 부산회생법원의 성공적인 준칙들을 지역 실정에 맞게 창조적으로 계승해 거주 지역에 상관없이 모든 호남권 지역민들이 수준 높은 사법 혜택을 누리도록 하는 복지적 도산사법 서비스를 제공해 나가겠다”고 강조했다.
광주회생법원은 김 법원장을 포함해 법관 6명이 배정됐다. 개인 또는 법인의 회생·파산·파산 관련 민사 사건 심리를 도맡는 28개 합의 또는 단독 재판부로 편성됐다.
청사는 광주법원종합청사 별관 3층에 마련됐으며, 법원장실, 사무국장실, 파산개인회생과, 총무과, 빛고을 희망드림상담센터 등으로 구성됐다.
광주회생법원 개원에 지역 경제계는 기대감을 나타내고 있다. 고금리·경기침체 장기화 속 지역 회생·파산 신청이 급증한 가운데 도산 사건만 전담하는 광주회생법원 개원으로 지역민들의 사법 접근성 향상, 회생·파산 처리 기간 단축 등 효과가 기대되면서다.
광주경영자총협회는 “지역 기업·소상공인 지원 및 고용 유지 측면에서도 고금리·경기침체 속에서 광주·전남 회생·파산 신청은 최근 몇 년간 크게 늘었지만 사건 개시율은 전국 평균보다 낮았다”며 “광주회생법원 개원으로 전담 법관 증원과 전문화로 회생 친화적·예측 가능한 판결이 늘면 한계기업도 회생을 선택하기 쉬워지고 폐업 대신 구조조정을 통해 고용을 상당 부분 유지할 수 있을 것으로 예상된다”고 밝혔다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
