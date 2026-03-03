광주회생법원 개원…회생·파산사건 신속 처리 기대

초대 김성주 법원장 취임식 개최

호남권 사법 접근성 불평등 해소

“복지적 도산사법 서비스 제공”

광주회생법원이 업무를 시작한 3일 한 방문객이 광주 동구 지산동 법원종합청사 별관에 자리한 민원 담당 사무실을 방문하고 있다. 연합뉴스

그간 사법부의 주요 과제 중 하나는 지역 간 사법 서비스 편차를 해소하는 것이었다. 수도권 전문법원의 신속한 절차와 선진적인 실무 준칙을 이용하기 위해 지역 채무자들이 서울회생법원을 찾아야 했던 현상은 사법 접근성의 불평등을 보여주는 단면이었다”고 말했다.

지