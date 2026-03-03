[속보]트럼프 “이란에 美지상군 투입 필요없을 가능성 높다”
도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 미군 지상군 투입 필요성이 높지 않다고 밝혔다.
트럼프 대통령은 2일(현지 시간) 뉴스네이션 인터뷰에서 “미군 지상군(boots on the ground) 이란 투입은 필요하지 않을 가능성이 높다”고 말했다.
이날 사우디아라비아에 있는 미국대사관이 이란 혁명수비대 공격으로 추정되는 드론 공습을 받은 직후 이뤄진 인터뷰에서 지상군 투입 필요성을 부인한 것이다.
트럼프 대통령은 “(대사관 피격에 대한) 보복 조치는 곧 명확해질 것”이라며 “우리는 그들에게 엄청난 피해를 입히고 막대한 타격을 가하고 있다”고 설명했다.
현재 이란을 누가 통제하고 있느냐는 질문에 트럼프 대통령은 “곧 알게 될 것”이라고 답했다.
