동백전 10%·교통비 환급… 부산 민생 추경 2813억원
대중교통비 초과분 전액 환급 시행
어린이대공원 동물원 인수 추진
소상공인 정책자금 6680억원 추가
대중교통비를 월 5만5000원 넘게 쓰면 초과분을 돌려받고, 동백전 캐시백은 10%로 확대된다. 어린이대공원 동물원 인수도 추진된다. 부산시가 시민 체감도를 전면에 내세운 2813억원 규모의 제1회 추가경정예산안을 시의회에 제출했다.
부산시는 올해 본예산 17조9311억원보다 1.6% 늘어난 2813억원을 편성했다고 3일 밝혔다. 보통교부세 확정액 내시 등으로 확보한 재원을 민생 안정과 지역경제 회복에 신속히 투입하겠다는 취지다.
경제 분야에는 993억원을 배정했다. 이 가운데 727억원은 소상공인과 전통시장 지원에 집중한다. 동백전은 6월까지 월 50만원 한도, 캐시백 10%를 적용해 소비를 끌어올린다. 전통시장 100곳을 대상으로 온누리상품권 환급 행사를 두 차례 추가 개최하고, 시장 정비 공공지원 컨설팅과 점포 안전관리 패키지도 확대한다. 중소기업과 소상공인의 자금 부담을 덜기 위해 6680억원 규모의 정책자금을 추가 공급하고 이차보전도 늘린다.
도시 활력 제고에는 266억원을 투입한다. 미래 차 생산시설 설비 교체 지원과 해외 마케팅 강화로 지역 산업 경쟁력을 높이고, 비짓부산패스 프로모션과 원도심 트롤리 도입으로 관광 수요를 확대한다는 계획이다.
시민 생활과 직결된 사업에는 958억원을 편성했다. 대중교통비가 월 5만5000원을 넘으면 초과분을 전액 환급하는 ‘모두의 카드’를 시행한다. 청년 임차보증금 대출이자 지원은 상시 접수로 전환해 400명을 추가 지원한다. 산모·신생아 건강관리 지원 확대와 달빛어린이병원 추가 지정 등 의료 안전망도 강화한다.
여가·환경 인프라 확충에는 434억원을 반영했다. 어린이대공원 내 더파크 동물원을 인수해 생태형 거점 동물원으로 재편하고, 화명 야외수영장은 사계절 복합 여가시설로 조성한다. 금정산 국립공원 지정에 맞춘 금강공원 재정비와 해운대 관광특구 공공디자인 개선 사업도 포함됐다.
박형준 부산시장은 “추가 확보한 재원을 적기에 투입해 민생경제 회복과 시민 삶의 질 향상을 동시에 이루겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
