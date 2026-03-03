경기도, 올해 산림녹지에 900억 투입해 기후위기 대응
경기도가 기후위기 대응과 산림재난 예방을 위해 올해 산림녹지 분야에 총 900억원을 투입한다.
도는 ‘기후위기 시대, 탄소흡수원 산림으로 녹색미래 제공’을 비전으로 2026년 산림녹지시책을 수립하고, 도 전체 면적의 49.8%에 해당하는 5078.66㎢(50만7866㏊) 산림을 체계적으로 관리하기 위한 7대 정책과제를 중점 추진한다고 3일 밝혔다.
이번 정책은 ▲지속 가능한 산림자원 순환경영 ▲산림복지서비스 확대 ▲산불방지 총력 대응 ▲산사태 예방·대응 강화 ▲산지의 합리적 보전과 효율적 이용 ▲산림병해충 방제 ▲광릉숲 생물권보전지역 관리 등으로 구성됐다.
도는 먼저 탄소흡수원 확충을 위한 순환경영에 나선다. 5.49㎢ 규모의 조림으로 산림의 공익적 기능을 회복하고, 37.66㎢에 대해 기능별 맞춤형 숲가꾸기를 추진한다. 임업인 지원도 강화해 단기소득임산물 생산·가공·유통시설 76건을 지원하고, 221개 생산기반시설의 현대화·규모화를 통해 임산물의 생산성과 품질 경쟁력을 높일 계획이다.
산림복지 분야에서는 자연휴양림 1곳을 새로 조성하고, 자연휴양림·수목원·산림욕장·유아숲체험원 등 28개소를 보완한다. 숲해설가, 유아숲지도사, 산림치유지도사 등 198명을 배치해 산림교육과 치유 프로그램을 운영하고, ‘유아숲의 날’ 행사 등 생애주기별 산림복지 프로그램을 확대해 도민 체감도를 높인다.
산불 대응체계도 한층 강화한다. 봄·가을 산불조심기간 동안 도와 시군에 33개 산불방지대책본부를 운영하고, 연중 비상연락체계를 유지한다. 취약지역에 감시 인력을 집중 배치하고, 시·군 임차헬기 19대를 거점 배치해 30분 이내 현장 도착을 목표로 하는 ‘골든타임제’를 운영한다.
여름철 집중호우에 대비한 산사태 예방 대책도 추진된다. 사방댐 28곳과 산림유역관리 4곳을 신설하고, 기존 사방시설 506곳을 점검한다. 산사태 취약지역 2547곳과 대피소 881곳을 현장 점검·보수하며, 1436곳에 대한 실태조사를 통해 생활권 중심의 관리 범위를 확대한다. 재해대책기간에는 24시간 비상근무체계를 유지한다.
산지전용통합정보시스템을 활용해 인허가 절차를 전산화하고, 대체산림자원조성비와 복구비를 체계적으로 관리하는 등 산지 관리의 효율성도 높인다. 산지전용지와 채석단지 등에 대해서는 사전 현장점검을 강화하고, 환경 NGO 9개 단체의 모니터링을 지원한다.
또한 소나무재선충병 확산 방지를 위해 피해고사목 4만1673본을 제거하고, 11.87㎢ 규모의 예방나무주사 사업을 실시한다. 참나무시들음병 등 14종의 산림병해충에 대해서도 87.42㎢ 범위에서 방제사업을 진행한다.
이와 함께 광릉숲 생물권보전지역의 가치 확산을 위해 ‘광릉숲포럼’과 사진·숏폼 공모전을 개최하고, 주민참여·역량강화 사업을 통해 지역공동체 활성화와 미래세대 교육을 지원할 계획이다.
김일곤 도 산림녹지과장은 “산림은 기후위기 대응의 핵심 탄소흡수원이자 도민 삶과 직결된 생활 기반”이라며 “건강한 산림을 가꾸고 재난에 강한 관리체계를 구축해 도민이 체감하는 산림정책을 추진하겠다”고 밝혔다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사