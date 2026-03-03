확전 치닫는 중동…美, 14개국 자국민에 즉시 대피령
미국과 이스라엘의 타격에 이란이 대응에 나서면서 중동 전역이 전쟁의 소용돌이에 빠져드는 가운데, 미국 정부가 중동 14개국에 체류 중인 자국민 전원에게 긴급 대피령을 내렸다.
2일(현지시간) 로이터통신 등 주요 외신에 따르면, 미 국무부는 이날 이란, 이스라엘, 레바논, 이라크, 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 요르단, 예멘, 바레인, 쿠웨이트, 이집트, 오만, 카타르, 서안·가자지구 등 중동 내 14곳을 대상으로 여행 경보를 발령하고 즉각적인 철수를 지시했다.
모라 남다르 미 국무부 영사 담당 차관보는 “안전 위험으로 인해 해당 국가에 체류 중인 미국 국민은 가능한 상업 교통편을 이용해 즉시 출국할 것을 촉구한다”고 공식 발표했다.
각국 주재 미 대사관들도 줄줄이 문을 닫거나 긴급 대피에 나선 상태다. 주사우디아라비아 미국대사관은 3일 새벽 발생한 드론 타격 화재 직후 현지 시민들에게 자택 등 실내로 피신하라는 지침을 SNS에 공지했다.
주요르단 미국대사관의 직원들은 이미 안전상의 이유로 현지를 떠났으며, 주쿠웨이트 대사관은 무기한 업무 중단을 선언하며 대사관에 오지 말고 즉시 대피처를 찾으라고 경고했다.
지난달 28일 시작된 미·이스라엘 연합군의 공습 이후, 이란이 이스라엘 본토와 중동 내 미군 기지를 연일 타격하면서 양측의 무력 충돌은 나흘째로 접어들었다.
이런 상황에서 미국이 대이란 군사 작전의 수위를 한층 끌어올릴 것이라는 관측도 나왔다. CNN 방송은 미 고위 당국자의 발언을 인용해 미국이 향후 24시간 안에 이란을 향한 공격을 “크게 늘릴 것”이라고 보도했다.
이 당국자는 1차 공격을 통해 이란의 방어망을 약화시키는 초기 목표를 달성했다며, 다음 작전은 이란의 무인기(드론) 및 해군 전력을 비롯해 미사일 생산 시설을 완전히 파괴하는 데 집중될 것이라고 덧붙였다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
