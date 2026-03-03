충남대 의대 ‘세종공동캠퍼스’ 입주한다

세종 행복도시에 조성된 세종공동캠퍼스 전경. 행정중심복합도시건설청 제공

충남대 의대는

의예과 등 약 330명 규모로 운영된다. 학기당 20~30개 강의를 개설할 계획이다.

의대 입주로 전문 의료 인력 육성 기반이 마련되면서 지역 보건의료 서비스의 질적 성장에도 긍정적인 영향을 미칠 전망이다.

또 입주 학생들의 안정적인 학업 환경을 위해 공동캠퍼스 기숙사를 운영하고, 대중교통 노선 및 편의시설도 확충할 예정이다.

안석환 행복청 도시계획국장은 “충남대 의대 입주는 행복도시가 자족기능을 갖춘 미래 혁신 도시로 나아가는 중요한 전환점”이라며 “지역의료 서비스 질 향상까지 이어지도록 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.