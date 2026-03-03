충남대 의대 ‘세종공동캠퍼스’ 입주한다
충남대 의과대학이 세종 행복도시 내 ‘세종공동캠퍼스’에 입주한다.
3일 행정중심복합도시건설청에 따르면 충남대 의대는 의예과 등 약 330명 규모로 운영된다. 학기당 20~30개 강의를 개설할 계획이다.
서울대와 KDI국제정책대학원, 한밭대, 충북대에 이어 충남대 의대까지 임대형 캠퍼스에 입주하면서 세종공동캠퍼스 1단계 조성사업이 마무리됐다.
충남대 의대 합류로 세종공동캠퍼스에는 의학(충남대)과 수의학(충북대), 정책학(서울대·KDI), IT(한밭대) 등 다양한 분야가 집적됐다.
의대 입주로 전문 의료 인력 육성 기반이 마련되면서 지역 보건의료 서비스의 질적 성장에도 긍정적인 영향을 미칠 전망이다.
세종공동캠퍼스는 행복도시 4-2생활권(집현동) 60만㎡ 부지에 조성된 국내 최초의 임대형 공유캠퍼스다.
행복청은 대학 간 공동 교육과정 개발, 융복합 연구를 지원하며 공동캠퍼스를 혁신 고등교육의 중심지로 키운다는 계획이다. 충남대·충북대의 연구 역량과 세종테크밸리 내 첨단 바이오 기업의 협력을 촉진해 행복도시를 바이오헬스케어 산업의 거점으로 육성한다.
또 입주 학생들의 안정적인 학업 환경을 위해 공동캠퍼스 기숙사를 운영하고, 대중교통 노선 및 편의시설도 확충할 예정이다.
안석환 행복청 도시계획국장은 “충남대 의대 입주는 행복도시가 자족기능을 갖춘 미래 혁신 도시로 나아가는 중요한 전환점”이라며 “지역의료 서비스 질 향상까지 이어지도록 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.
세종=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
