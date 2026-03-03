‘마을이 곧 관광콘텐츠’… 관광두레 주민사업체 공모
문체부·관광공사, 오는 31까지 전국 21개 지역 대상 신청 접수… 50곳 내외 선발
문화체육관광부는 한국관광공사와 오는 31일까지 지역 주민이 직접 관광사업을 창업·운영하도록 지원하는 ‘2026년 관광두레 주민사업체’를 공모한다고 3일 밝혔다..
‘관광두레’는 주민들이 지역 고유의 자원과 이야기를 기반으로 숙박, 식음, 여행, 체험, 기념품 등의 다양한 분야에서 관광사업체를 창업하고 이를 지속적으로 운영할 수 있도록 지원하는 주민주도형 정책사업이다. 2013년 시작 이후 2025년까지 전국 152개 지역에서 1411개 주민사업체를 지원하며 지역관광 생태계 기반을 확대해 왔다.
이번 공모는 올해 새롭게 선정된 ‘관광두레’ 사업지역 5개를 포함한 전국 21개 지역을 대상으로 하며, 주민사업체 50곳 내외를 선발할 예정이다.
선정된 주민사업체에는 최대 5년간 1억 1000만 원 범위에서 창업·경영 교육, 전문가 컨설팅(상품개발·디자인·홍보마케팅 등), 시범 사업, 브랜드 개발 등 단계별 맞춤형 지원을 제공한다. 또한 지역별 ‘관광두레 피디(PD)’가 밀착 지원해 초기 시행착오를 최소화하고 사업체가 지역을 대표하는 관광브랜드로 성장할 수 있도록 돕는다.
공모 대상은 관광 분야 창업을 계획하고 있거나 기존 사업의 경영개선을 희망하는 주민공동체(지역주민 3인 이상)이다. 서류평가와 현장실사, 발표평가를 거쳐 최종 선정한다.
자세한 공모 내용은 관광두레 누리집(tourdure.visitkorea.or.kr/home)과 한국관광 산업 포털 ‘투어라즈’(touraz.kr), 해당 지역 기초지방자치단체 누리집에서 확인할 수 있다. 참여를 희망하는 주민공동체는 해당 지역 관광두레 피디와 사전 협의 후 31일 오후 2시까지 관광두레 누리집을 통해 신청하면 된다.
강동진 문체부 관광정책관은 “관광두레는 단순한 창업 보조사업이 아니라 5년간 단계별 맞춤 지원으로 자립할 수 있는 관광사업체를 육성해 지역관광 생태계 기반을 확충하는 사업”이라며 “이번 공모를 통해 지역 주민이 자기 삶과 이야기를 관광콘텐츠로 발전시키고 함께 성장하는 따뜻한 공동체가 전국으로 확산하길 기대하며 관광두레 주민사업체가 지역을 대표하는 브랜드로 자리매김할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사