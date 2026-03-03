‘왕과 사는 남자’로 뜬 청령포…관광지 음식점 위생점검
단종을 다룬 영화 ‘왕과 사는 남자’의 배경인 강원도 영월 청령포 내 음식점에 대한 위생 관리가 강화된다. 방문객이 급증해 식중독 예방 수칙 및 가격 표시 준수 여부 등을 집중적으로 살필 방침이다.
식품의약품안전처는 오는 4~13일 영월군청과 함께 청령포 등 주변 관광지의 음식점 100여곳에 대한 사전 위생 관리를 하고 식품안심구역 지정도 함께 추진한다고 3일 밝혔다.
식약처는 음식점 위생 수준을 평가해 위생이 우수한 업소를 식품안심업소로 지정하고 음식점 등이 밀집한 곳에 식품안심업소가 60% 이상인 지역을 식품안심구역으로 설정한다.
‘왕과 사는 남자’의 흥행으로 청령포 관광객은 지난해 같은 기간보다 5배 증가했다. 식약처는 영월 지역 음식점이 위생적인 음식을 제공하게 하고 바가지요금으로 인한 소비자 피해를 예방하고자 이번 계획을 마련했다.
주요 점검 내용은 식품·조리장의 위생적 취급, 소비기한 경과 식품 보관·사용 여부, 건강진단 시행 여부 등이다. 특히 방문객이 급증한 점을 고려해 식중독 예방 수칙 및 가격 표시 준수 여부 등을 집중적으로 살핀다. 아울러 관광객이 주로 찾는 관풍헌 주변(뉴트로드)을 식품안심구역으로 지정할 계획이다.
‘왕과 사는 남자’가 돌풍을 일으키면서 영화의 배경이자 단종의 유배지인 강원도 영월에 방문객이 몰리고 있다. 청령포 매표소 일대는 연일 문전성시를 이루고 있고, 청령포에 들어가는 배를 타기 위한 대기 시간은 2시간을 훌쩍 넘긴다고 한다.
