‘왕과 사는 남자’로 뜬 청령포…관광지 음식점 위생점검

영화 '왕과 사는 남자' 한 장면. 쇼박스 제공

단종을 다룬 영화 ‘왕과 사는 남자’의 배경인 강원도 영월 청령포 내 음식점에 대한 위생 관리가 강화된다.

영화 '왕과 사는 남자' 한 장면. 쇼박스 제공

청령포 매표소 일대는 연일 문전성시를 이루고 있고, 청령포에 들어가는 배를 타기 위한 대기 시간은 2시간을 훌쩍 넘긴다고 한다.