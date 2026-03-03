목포 교차로서 신호위반 배달 오토바이…보행자 등 3명 부상
전남 목포의 한 교차로에서 신호를 위반한 배달 오토바이가 횡단보도를 건너던 보행자들을 치어 3명이 다쳤다.
3일 목포경찰서에 따르면 전날 오후 8시12분쯤 목포시 용당동 한 교차로에서 배달 기사 A씨(50)가 몰던 오토바이가 보행신호에 따라 횡단보도를 건너던 60대, 70대 남성 2명을 들이받았다.
이 사고로 보행자 2명과 오토바이 운전자 A씨 등 총 3명이 머리와 가슴 등을 다쳐 병원으로 이송됐다. 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.
경찰 조사에서 사고 당시 횡단보도에는 보행신호등이 켜져 있었으며, A씨는 음주나 무면허 상태는 아니었던 것으로 확인됐다.
경찰은 A씨가 치료를 마치는 대로 정확한 사고 경위와 과실 여부를 조사해 신병 처리 방향을 결정할 방침이다
