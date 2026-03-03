“뇌에 칩 심어서…” 유튜버 한솔, 일론머스크 임상 참여
구독자 169만명을 보유한 시각 장애인 유튜버 한솔이 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 ‘뉴럴링크’가 개발 중인 시력 회복 기술 ‘블라인드사이트’ 임상실험에 지원했다는 사실이 뒤늦게 화제를 모으고 있다.
최근 유튜브 채널 원샷한솔에는 ‘미국 올 수 있냐길래 갈 수 있다고 해버렸습니다. 뇌에 칩 심는 임상실험’이라는 제목의 영상이 올라왔다. 한솔이 지원한 임상실험 기술은 눈이 아닌 뇌가 시각 정보를 인식하도록 돕는 방식으로, 뇌에 칩을 이식해 시각 피질을 자극하는 원리다.
한솔은 “눈이 보이는 게 아니라 뇌가 보이게 하는 기술”이라며 “수술은 로봇이 하고 1시간 정도 걸린다고 들었다”고 설명했다. 그러면서도 “내 생각을 들여다보거나 해킹당할 수도 있는 것 아니냐는 걱정도 된다”고 염려했다. 이어 “돈이 있는 사람만 눈을 뜨고 돈이 없는 사람은 눈을 못 뜨는 세상이 되면 안 된다”며 “나중에 돈을 많이 벌면 어려운 분들 수술비를 지원하고 싶다”고 덧붙였다.
앞서 일론 머스크는 지난 1월 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “우리는 첫 맹시(盲視) 증강 기술을 준비했고 규제 승인을 기다리고 있다”며 “완전히 시력을 상실한 사람도 처음에는 낮은 해상도로 시간이 지나면서 고해상도로 볼 수 있게 해주는 것”이라고 설명했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사