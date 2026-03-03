“뇌에 칩 심어서…” 유튜버 한솔, 일론머스크 임상 참여

유튜버 캡처

눈이 보이는 게 아니라 뇌가 보이게 하는 기술”이라며 “

수술은 로봇이 하고 1시간 정도 걸린다고 들었다”고 설명했다.

그러면서도 “내 생각을 들여다보거나 해킹당할 수도 있는 것 아니냐는 걱정도 된다”고 염려했다.

이어 “돈이 있는 사람만 눈을 뜨고 돈이 없는 사람은 눈을 못 뜨는 세상이 되면 안 된다”며 “

나중에 돈을 많이 벌면 어려운 분들 수술비를 지원하고 싶다”고 덧붙였다.