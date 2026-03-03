한강을 울릴 청춘의 무대… ‘2026 한강대학가요제’ 5월 2일 개막

3월 22일까지 참가 접수… 자작곡 보유 국내·외 대학(원)생 누구나

본선 10여 팀 선발, 창작성·실연성·스타성 중심 심사

서울시 제공.

한강의 봄밤을 수놓을 청춘의 선율이 다시 돌아온다. 대학생 뮤지션들의 등용문으로 자리 잡은 ‘2026 한강대학가요제’가 오는 5월 2일 오후 7시 서울 잠원 한강공원 다목적운동장에서 열린다.



서울시 미래한강본부는 3월 22일까지 참가자를 온라인으로 모집한다고 밝혔다. 자작곡을 보유한 국내·외 대학(원)생이라면 휴학 여부와 관계없이 개인 또는 팀 단위로 지원할 수 있다. 음악이라는 이름 아래 국경과 전공의 경계를 허문 무대다.



참가 희망자는 기본 신청서와 함께 음원 파일, 라이브 영상(유튜브 링크), 재·휴학 증명서, 악보를 제출해야 한다. 접수는 인공지능 음원 제작 플랫폼 ‘뮤직온더블록’을 통해 진행된다.



1차 예선은 접수 마감 직후 영상 심사로 치러진다. 창작성, 실연성, 잠재력(스타성)을 기준으로 온라인 투표 50%와 전문가 평가 50%를 합산해 3월 31일 결과를 발표한다.



온라인 투표는 3월 23일부터 27일까지 진행된다. 이어 4월 11일 오후 1시 여의도 한강공원 물빛무대에서 2차 현장 라이브 심사가 열린다. 이 자리에서 본선에 오를 10여 팀이 가려지며, 최종 진출팀은 4월 13일 확정된다.



본선 무대는 한강을 배경으로 펼쳐지는 대형 야외 공연이다. 현장의 열기는 온라인 생중계와 KBS 녹화방송을 통해 전국에 전해질 예정이며, 하이라이트 영상 등 디지털 콘텐츠도 순차적으로 공개된다. 현장을 찾지 못한 시민도 함께 호흡할 수 있도록 문을 넓혔다.



수상자에게는 상금과 해외 공연 기회가 주어진다. 대상 1명에게는 상금 2000만원과 인도네시아 자카르타 공연 기회가, 금상 1명에게는 상금 1000만원과 몽골 울란바토르 공연 기회가 제공된다.



은상과 동상 수상자에게는 각각 500만원과 300만원의 상금이 수여되며, 청춘공감상 2팀에는 각 100만원이 주어진다. 수상자 전원에게는 음원 발매 혜택도 지원된다. 한강의 무대가 곧 세계로 향하는 디딤돌이 되는 셈이다.



올해로 3회째를 맞는 한강대학가요제는 한강을 무대로 전국 대학생들이 순수 창작곡으로 실력을 겨루는 경연이다. 지난해에는 순간 최대 1만명, 총 4만명의 관객이 찾으며 청년 음악인들의 축제로 자리매김했다. 강물 위로 번지는 노랫소리는 단순한 경연을 넘어, 청춘의 도전과 성장의 기록으로 남았다.



박진영 서울시 미래한강본부장은 “국내·외 청년 뮤지션들이 한강이라는 열린 무대에서 꿈과 재능을 마음껏 펼치길 바란다”고 말했다.



봄바람이 강변을 스칠 5월의 밤, 한강은 다시 한 번 젊은 음악의 파동으로 출렁일 전망이다. 꿈을 노래하는 이들에게, 한강은 가장 넓고 깊은 무대가 된다.



이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 한강의 봄밤을 수놓을 청춘의 선율이 다시 돌아온다. 대학생 뮤지션들의 등용문으로 자리 잡은 ‘2026 한강대학가요제’가 오는 5월 2일 오후 7시 서울 잠원 한강공원 다목적운동장에서 열린다.서울시 미래한강본부는 3월 22일까지 참가자를 온라인으로 모집한다고 밝혔다. 자작곡을 보유한 국내·외 대학(원)생이라면 휴학 여부와 관계없이 개인 또는 팀 단위로 지원할 수 있다. 음악이라는 이름 아래 국경과 전공의 경계를 허문 무대다.참가 희망자는 기본 신청서와 함께 음원 파일, 라이브 영상(유튜브 링크), 재·휴학 증명서, 악보를 제출해야 한다. 접수는 인공지능 음원 제작 플랫폼 ‘뮤직온더블록’을 통해 진행된다.1차 예선은 접수 마감 직후 영상 심사로 치러진다. 창작성, 실연성, 잠재력(스타성)을 기준으로 온라인 투표 50%와 전문가 평가 50%를 합산해 3월 31일 결과를 발표한다.온라인 투표는 3월 23일부터 27일까지 진행된다. 이어 4월 11일 오후 1시 여의도 한강공원 물빛무대에서 2차 현장 라이브 심사가 열린다. 이 자리에서 본선에 오를 10여 팀이 가려지며, 최종 진출팀은 4월 13일 확정된다.본선 무대는 한강을 배경으로 펼쳐지는 대형 야외 공연이다. 현장의 열기는 온라인 생중계와 KBS 녹화방송을 통해 전국에 전해질 예정이며, 하이라이트 영상 등 디지털 콘텐츠도 순차적으로 공개된다. 현장을 찾지 못한 시민도 함께 호흡할 수 있도록 문을 넓혔다.수상자에게는 상금과 해외 공연 기회가 주어진다. 대상 1명에게는 상금 2000만원과 인도네시아 자카르타 공연 기회가, 금상 1명에게는 상금 1000만원과 몽골 울란바토르 공연 기회가 제공된다.은상과 동상 수상자에게는 각각 500만원과 300만원의 상금이 수여되며, 청춘공감상 2팀에는 각 100만원이 주어진다. 수상자 전원에게는 음원 발매 혜택도 지원된다. 한강의 무대가 곧 세계로 향하는 디딤돌이 되는 셈이다.올해로 3회째를 맞는 한강대학가요제는 한강을 무대로 전국 대학생들이 순수 창작곡으로 실력을 겨루는 경연이다. 지난해에는 순간 최대 1만명, 총 4만명의 관객이 찾으며 청년 음악인들의 축제로 자리매김했다. 강물 위로 번지는 노랫소리는 단순한 경연을 넘어, 청춘의 도전과 성장의 기록으로 남았다.박진영 서울시 미래한강본부장은 “국내·외 청년 뮤지션들이 한강이라는 열린 무대에서 꿈과 재능을 마음껏 펼치길 바란다”고 말했다.봄바람이 강변을 스칠 5월의 밤, 한강은 다시 한 번 젊은 음악의 파동으로 출렁일 전망이다. 꿈을 노래하는 이들에게, 한강은 가장 넓고 깊은 무대가 된다.이은철 기자 dldms8781@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지