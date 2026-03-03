전남도, 전국 최초 추진 ‘국민성장펀드 in 전남’ 공모 69건 접수
에너지·AI농어업·이차전지 등 첨단산업 집중…3월 우수과제 선정
김기홍 “400만 전남광주 특별 도약 이끄는 투자 노력”
전남도가 전국 최초로 추진한 ‘국민성장펀드 in 전남’ 프로젝트 발굴 아이디어 공모에 에너지와 데이터센터 등 첨단전략산업과 특화산업 분야를 중심으로 69건이 접수되며 국민과 기업인의 높은 관심을 확인했다.
이번 공모는 정부가 올해부터 5년간 150조원 규모로 운용하는 국민성장펀드와 연계할 메가급 프로젝트를 선제적으로 발굴하기 위해 마련됐다. 지난 2월 27일까지 47일간 전 국민을 대상으로 진행됐다.
접수 결과 에너지 분야가 20건으로 가장 많았다. AI 농어업 8건, 데이터센터 5건, 바이오 5건, 이차전지 4건, K-콘텐츠 4건 등 첨단전략산업과 특화산업 분야 제안이 다수를 차지했다.
특히 에너지·데이터센터·핵심광물 등 전남 산업 경쟁력과 맞닿은 제안이 집중됐다. 국민성장펀드 활용 가능성을 고려한 전략적 참여가 이뤄졌다는 평가다.
이미 국민성장펀드 1호 사업으로 ‘신안 우이 해상풍력 프로젝트’가 선정됐으며, 전국 최초로 전남에서 금융위원회 지역설명회도 열렸다. 이번 공모 역시 그 연장선에서 선제적 사업 발굴을 위해 추진됐다.
공모 기간 중 지역 한 기업인은 국민성장펀드 지원 가능 범위와 기존 지원사업 연계 여부, 사업 기획 단계에서 고려할 사항 등을 문의했다. 바이오 분야 종사자는 신약 개발처럼 투자 회수 기간이 긴 산업에 대한 장기 자금 지원 구조를 질의하는 등 관심을 보였다.
전남도는 분야별 전문가 심사를 거쳐 3월말 우수 과제를 선정할 계획이다. 선정 과제는 전문가 컨설팅을 통해 사업계획을 구체화하고 실제 투자 검토까지 연계할 방침이다.
김기홍 전남도 전략산업국장은 3일 “국민과 기업이 제안한 아이디어는 전남 미래 첨단산업을 구체화하는 출발점”이라며 “공모를 통해 제안된 과제가 산업 경쟁력을 높이는 투자사업으로 이어져 400만 전남광주특별시의 도약을 견인하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
전남도는 5년간 총 150조원 중 50조원 유치를 목표로 세웠다. 올해는 10조원 확보를 위해 메가급 프로젝트를 집중 발굴하고 중앙정부와 정책금융기관과 협의를 본격화하고 있다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
