“여성이 도시의 미래다”… 서울, 세계여성의날 맞아 ‘서울여성상’ 첫 시상

민관 협력 성과 한자리에… 36개 기관 네트워크 기반 다져

‘서울여성상’ 신설… 현장 기반 여성리더 3인 최고위상 선정

공연·토크쇼로 연대의 장… 3·8 세계여성의날 의미 되새겨

서울여성가족재단 제공

서울이 세계여성의날을 맞아 여성리더십의 가치를 도시 경쟁력의 중심에 세운다. 여성의 사회적 기여를 조명하고, 민관 협력의 성과를 확산하기 위한 뜻깊은 자리가 마련된다.



서울시여성가족재단은 오는 8일 ‘2026 세계여성의날 기념행사’를 개최한다. 이번 행사는 여성 리더십의 가치를 공적으로 인정하고, 서울이 지향하는 ‘글로벌 TOP5 도시’ 비전과 연계해 여성의 역할을 도시 발전의 핵심 동력으로 확고히 하기 위해 기획됐다.



재단은 지난해 ‘스마트 우먼 프로젝트’를 통해 일·안전·돌봄·거버넌스 등 주요 의제를 중심으로 36개 기관과 업무협약을 체결했다. 또한 서울시 25개 자치구와 87개 기관을 아우르는 권역별 네트워크 간담회를 운영하며 촘촘한 협력 기반을 다져왔다. 이번 기념행사는 그간 축적된 협력의 성과를 국내외로 확산하는 출발점이 될 전망이다.



특히 올해 행사에서는 ‘서울여성상’이 처음으로 수여된다. ‘서울여성상’은 여성의 사회적 기여와 리더십을 미래사회를 설계하는 핵심 가치로 인식하고, 이를 현장에서 실천해 온 개인과 단체를 발굴해 조명하는 상이다.



시상은 ▲여성리더십 ▲미래혁신 ▲동행연대 ▲스마트우먼 ▲언론사 선정 등 5개 부문으로 나뉘어 진행된다. 이 가운데 여성리더십 부문은 시민과 기관이 참여하는 공모와 전문가 심사위원회의 객관적 검증을 거쳐 3명의 인물을 선정하는 최고위 상으로, 현장 기반 서울 여성리더십을 상징하는 의미를 담았다.



행사는 5일 오후 4시 여성단체와 기업·기관이 교류하는 네트워킹 라운지로 문을 연다. 이어 1부에서는 미디어아트쇼 등 오프닝 공연을 시작으로 오세훈 서울시장과 최호정 서울시의회 의장의 축사, 비전 선포 퍼포먼스가 이어진다.



2부에서는 3·8 세계여성의날의 의미를 되새기는 공연과 토크쇼가 펼쳐진다. 참석자들은 공연과 대화를 통해 서로의 경험을 나누고 연대의 가치를 확인하는 시간을 갖게 된다. 단순한 기념행사를 넘어, 정책과 현장이 맞닿는 축제의 장이 될 것으로 기대된다.



박정숙 서울시여성가족재단 대표이사는 “스마트 우먼 프로젝트를 통해 구축한 36개 협력기관 네트워크는 서울 여성 정책을 움직이는 실질적인 힘이 되고 있다”며 “이번 행사를 통해 여성리더십이 서울의 글로벌 경쟁력을 이끄는 핵심 가치임을 확고히 하고, 저출생·돌봄·안전 등 산적한 과제를 민관이 함께 해결하는 견고한 거버넌스를 이어가겠다”고 밝혔다.



여성의 목소리가 정책이 되고, 연대가 도시의 힘이 되는 순간. 이번 세계여성의날 기념행사는 서울이 지향하는 미래의 좌표를 또렷이 비추는 또 하나의 이정표가 될 전망이다.



이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr



