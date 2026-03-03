경북도 “올해는 기필코 ‘산사태 피해 제로’ 달성할 것”
사업비 622억원 투입해 사방댐 100개소 만드는 등 산사태 안전망 구축
경북도가 기후 위기로 인한 극한 호우와 대형 산불 피해지의 지반 약화에 대비해 ‘산사태 피해 제로’를 위한 산사태 예방 대책을 추진한다고 3일 밝혔다.
경북도는 3월 초 동절기 공사 중지 해제와 동시에 총 622억 원(국비 436억원, 도비 131억원, 시군비 55억원)의 예산을 투입해 대대적인 사방 사업에 착수한다.
여름철 장마 전 사업 완료를 목표로 도민의 생명과 재산을 지키는 안전망을 조기에 구축할 계획이며 주요 사업으로는 △사방댐 100개소 △계류보전 60㎞ △산지사방 24㏊ △산림유역관리 18개소 등이다.
사방사업 완료 후에도 정기점검과 준설사업 등을 통해 시설이 상시 제 기능을 발휘하도록 관리할 예정이다.
도는 사방사업에만 그치지 않고 데이터에 기반한 산사태취약지역을 체계적으로 지정·관리·홍보한다.
산사태취약지는 산사태 발생 우려 지역 실태조사를 통해 지정되며 표지판 설치를 통해 주민들에게 위험 정보를 제공한다.
또 취약지역 내 주민들을 전문가가 직접 방문해 산사태 발생 징후, 대피소 위치, 대피요령 등 현장에서 교육하는 ‘찾아가는 산사태예방 교육’을 실시해 산사태에 대한 주민의 경각심을 높인다.
올 2월부터 시행된 ‘산림재난방지법’에 따라 산림재난 관리의 실효성도 대폭 높아졌다.
먼저 관리 범위가 산림뿐만 아니라 산림 인접 지역(경계로부터 50m 이내)까지 확대돼 보다 촘촘한 안전관리가 가능해졌다.
또 산사태 피해지의 신속한 복구 시 토지소유자가 정당한 사유 없이 거부할 경우, 별도의 동의 없이도 복구 사업을 시행할 수 있는 법적 근거가 마련돼 신속한 산사태 대응이 가능해질 전망이다.
경북도는 기존 사방시설의 방재 효과가 입증되고 있고 법 시행으로 관리대상이 산림 인접지까지 넓어진 만큼 사방사업 투입 예산을 지속적으로 확대할 방침이다.
사방사업 대상지는 산사태취약지역 내 위험도에 따라 우선 선정되며 관련 사업 신청은 각 시·군 산림 부서를 통해 할 수 있다.
최순고 경북도 산림자원국장은 “내 가족의 생명과 재산을 지키는 첫걸음은 예방과 대비뿐”이라며 “도민 여러분께서는 기상특보와 산림재난 문자에 귀를 기울이고 위험 징후 감지 시에는 즉시 안전한 곳으로 대피하길 당부드린다”고 말했다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
