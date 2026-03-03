김동연, 큰 절한 후 “성찰과 반성 당원동지들 받아달라”
김동연 경기도지사가 출판 기념회에서 “‘우리 더불어민주당’이란 생각이 부족했음을 솔직히 고백한다”며 즉석에서 청중들에게 큰 절을 한 후 “방금 올린 큰 절은 저의 성찰과 반성을 당원동지들께서 받아주셨으면 하면서 드린 것”이라고 강조하고 나섰다.
김 지사는 2일 경기아트센터 대극장에서 열린 저서 ‘나답게 사는 세상-김동연의 경기도 비전’ 출판기념회에서 “저의 부족함에 대해 먼저 고백하겠다”면서 “(경기도지사 당선 후) 교만한 생각을 했다고 고백하고, 성찰하고, 반성한다. 당시 저를 도와주었던 수많은 당원 동지들, 유세장의 백발성성했던 당원 동지들과 ‘우리’라는 동지의식이 부족했다”고 큰 절을 한 배경을 설명했다.
이어 김 지사는 재선에 대한 강력한 의지를 피력했다.
그는 “이제는 민주당의 성공과 이재명 국민주권정부의 성공을 위해 제가 가장 열심히 역할을 하겠다. 이재명 정부는 부동산과 성장, ‘두 마리 토끼’를 다 잡는 최초의 정부가 될 것”이라고 확언하면서 “국민주권정부의 비전과 정책을 성공으로 만드는데 있어 제가 가장 중요한 현장 책임자란 생각으로 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.
이어 “민주당의 김동연이 돼라는 당원 동지들의 바람을 명심하겠다”며 “민주당의 성공과 국민주권 정부의 성공을 위해 ‘명심’으로 최선을 다하겠다”고 약속했다.
앞서 문재인 전 대통령은 축전을 통해 “김동연 지사는 자타가 공인하는 ‘일잘러’로서 ‘유능한 혁신가’”라며 “우리(문 전 대통령과 김 지사)는 ‘사람 중심 경제’라는 가치를 공유하며 함께 뛰었다”고 말했다.
이어 “(김 지사는) 지난 대선과 당내 경선 과정을 거치며 그는 스스로를 돌아보고, 진정으로 민주당의 가치를 실현하기 위해 헌신했다”면서 “이재명 지사의 도정을 훌륭히 이어받아 대한민국 지방행정과 정책의 표준을 만들어가는 모습이 참으로 자랑스럽다, 국정 제1동반자로서 막중한 역할을 맡고 있는 김동연 지사의 건승을 기원한다”고 응원했다.
김 지사 측은 이날 오후 2시부터 출판기념회를 들른 축하 인원이 약 3만명(연인원)에 이른다고 추산했다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
