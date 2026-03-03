한국인은 버스비 2배, 숙박세 최대 10배… 日 관광세 폭탄

일본 여행을 떠나려는 한국인 관광객들. 국민일보DB

오는 3월부터 숙박세 상한을 현행 1박 기준 최대 1000엔에서 1만엔으로 10배 올리는 계획을 지난해 확정하기도 했다.

1박 10만엔 이상 고급 호텔에 묵을 경우 1만엔의 숙박세를 별도로 내야 한다. 이는 일본 내 지자체 중에서 가장 높은 수준의 숙박세다.