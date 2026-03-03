한국인은 버스비 2배, 숙박세 최대 10배… 日 관광세 폭탄

일본의 대표 관광지 교토시가 버스 요금을 시민과 비시민으로 차등 적용하는 ‘이중 가격제’를 도입한다. 관광객 급증에 따른 만성적인 버스 혼잡 문제에 대응한다는 것인데 한국인 관광객들의 여행 비행 상승이 예상된다.
일본 아사히신문에 따르면 마쓰이 고지 교토시장은 지난달 25일 시의회 본회의에서 2027년도 중 새로운 요금 체계를 도입하겠다고 밝혔다.
주로 도심을 운행하는 시영버스 요금을 시민과 비시민으로 구분해, 시민 요금은 최대 200엔 인하하고 관광객 등 비시민 요금은 인상하는 방안이다.
교토시에 따르면 이러한 방식의 오버투어리즘 대책은 일본에서 처음이다.
시민 운임은 200엔(약 1800원), 관광객 등 시민이 아닌 승객 운임은 약 2배 비싼 350~400엔으로 책정할 계획이다. 현재 시영버스 운임은 230엔이다.
시는 요금 차등제가 버스 혼잡을 직접적으로 해소하는 효과는 크지 않을 것으로 보고 있다. 혼잡 완화를 위해 관광객 전용 특급버스를 운행하고, 지하철 이용을 적극 유도하는 등 보완 대책도 병행할 계획이다.
교토시는 2027년도 중 새 요금 체계를 시행한다는 목표다.
앞서 교토시는 오는 3월부터 숙박세 상한을 현행 1박 기준 최대 1000엔에서 1만엔으로 10배 올리는 계획을 지난해 확정하기도 했다.
1박 10만엔 이상 고급 호텔에 묵을 경우 1만엔의 숙박세를 별도로 내야 한다. 이는 일본 내 지자체 중에서 가장 높은 수준의 숙박세다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
