최민희도 ‘재명이네 마을’ 강퇴… 발단은 ‘악수’ 장면

입력:2026-03-03 06:27
국회 과학기술정보방송통신위원회 위원장을 맡고 있는 최민희 더불어민주당 의원이 이재명 대통령의 온라인 팬카페인 ‘재명이네 마을’에서 ‘강퇴’(강제 탈퇴) 됐다. 재명이네 마을측은 최 의원이 이 대통령과 정청래 민주당 대표의 악수 장면이 편집된 KTV 이매진 영상에 대해 조사하겠다고 나선 것을 문제 삼았다.

최민희 과방위원장이 지난 2월 25일 국회에서 열린 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 연합

‘재명이네 마을’ 카페 운영진은 이날 오후 공지를 통해 최 의원에 대한 강퇴 찬반 투표 결과 총 투표수 1328표에 강퇴 찬성 1256표, 반대 72표가 나와 최 의원에 대해 재가입이 불가능한 강퇴 처리를 한다고 밝혔다.

카페 측은 이날 오후 최 의원이 유튜버 김어준 씨가 운영하는 딴지일보 게시판에 “KTV 이매진, 사실 확인 중입니다. 최민희입니다”라는 글을 올리자 이에 반발해 강퇴 투표를 추진했다.

최 의원은 해당 게시글에서 이 대통령의 성남공항 출국 직전 동영상에 이 대통령과 정 대표의 악수 장면이 담기지 않은 이유를 조사하겠다고 밝혔다. 정 대표측 지지자들 사이에서 ‘의도적인 삭제’ 의혹이 일자 “이런 일에 대표실이 나서기도 힘들겠고 당 공조직이 나서기도 어려워 보여 저희 의원실에서 사실을 확인하고 있다”고 나선 것이다.

‘재명이네 마을’ 카페 운영진은 “이 대통령과 김 총리 등에 대한 악마화가 심각한 가운데, 고작 악수 장면이 담기지 않았다는 이유로 영상기록채널을 조사하고 대책을 세우겠다는 과방위원장의 행태는 도저히 용납되지 않는다”면서 “(최 의원은) 김민석 국무총리보다 국민의힘 한동훈 전 대표가 좋다는 곳, 이 대통령 탄핵까지 거론되는 ‘딴지’ 게시판에서 활동하고 있다”고 지적했다.

‘재명이네 마을’은 앞서 지난달 22일에도 “분란만 만들고 책임은 지지 않는다”면서 정 대표와 이성윤 최고위원을 강퇴시켰다.

최 의원은 이날 ‘재명이네 마을’에서 강퇴 투표 결과를 알리고 20분 뒤 딴지일보 게시판에 다른 게시물을 올리며 “근접 촬영팀이 정 대표와 악수하는 장면을 못 찍었다고 한다”며 “KTV는 풀단에 들어가 있지 않아 자체 촬영본만 쓰는데, 영상 제작 과정에서 악수하는 모습을 근접 장면으로 처리하다보니 정 대표가 없었던 것으로 보인다”고 밝혔다.

최 의원은 “내가 신속하게 움직이는 이유는 사실을 확인해 비판을 하더라도 정확하게 하고 불필요한 오해가 생기지 않게 하기 위함”이라고 설명했다.

김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr

김상기 기자
김상기 기자
