최민희도 ‘재명이네 마을’ 강퇴… 발단은 ‘악수’ 장면

국회 과학기술정보방송통신위원회 위원장을 맡고 있는 최민희 더불어민주당 의원이 이재명 대통령의 온라인 팬카페인 ‘재명이네 마을’에서 ‘강퇴’(강제 탈퇴) 됐다. 재명이네 마을측은 최 의원이 이 대통령과 정청래 민주당 대표의 악수 장면이 편집된 KTV 이매진 영상에 대해 조사하겠다고 나선 것을 문제 삼았다.
‘재명이네 마을’ 카페 운영진은 이날 오후 공지를 통해 최 의원에 대한 강퇴 찬반 투표 결과 총 투표수 1328표에 강퇴 찬성 1256표, 반대 72표가 나와 최 의원에 대해 재가입이 불가능한 강퇴 처리를 한다고 밝혔다.
카페 측은 이날 오후 최 의원이 유튜버 김어준 씨가 운영하는 딴지일보 게시판에 “KTV 이매진, 사실 확인 중입니다. 최민희입니다”라는 글을 올리자 이에 반발해 강퇴 투표를 추진했다.
최 의원은 해당 게시글에서 이 대통령의 성남공항 출국 직전 동영상에 이 대통령과 정 대표의 악수 장면이 담기지 않은 이유를 조사하겠다고 밝혔다. 정 대표측 지지자들 사이에서 ‘의도적인 삭제’ 의혹이 일자 “이런 일에 대표실이 나서기도 힘들겠고 당 공조직이 나서기도 어려워 보여 저희 의원실에서 사실을 확인하고 있다”고 나선 것이다.
‘재명이네 마을’ 카페 운영진은 “이 대통령과 김 총리 등에 대한 악마화가 심각한 가운데, 고작 악수 장면이 담기지 않았다는 이유로 영상기록채널을 조사하고 대책을 세우겠다는 과방위원장의 행태는 도저히 용납되지 않는다”면서 “(최 의원은) 김민석 국무총리보다 국민의힘 한동훈 전 대표가 좋다는 곳, 이 대통령 탄핵까지 거론되는 ‘딴지’ 게시판에서 활동하고 있다”고 지적했다.
‘재명이네 마을’은 앞서 지난달 22일에도 “분란만 만들고 책임은 지지 않는다”면서 정 대표와 이성윤 최고위원을 강퇴시켰다.
최 의원은 이날 ‘재명이네 마을’에서 강퇴 투표 결과를 알리고 20분 뒤 딴지일보 게시판에 다른 게시물을 올리며 “근접 촬영팀이 정 대표와 악수하는 장면을 못 찍었다고 한다”며 “KTV는 풀단에 들어가 있지 않아 자체 촬영본만 쓰는데, 영상 제작 과정에서 악수하는 모습을 근접 장면으로 처리하다보니 정 대표가 없었던 것으로 보인다”고 밝혔다.
최 의원은 “내가 신속하게 움직이는 이유는 사실을 확인해 비판을 하더라도 정확하게 하고 불필요한 오해가 생기지 않게 하기 위함”이라고 설명했다.
