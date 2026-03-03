[속보] 미-이란 전쟁 발발에도 엔비디아는 3% 급등

미국과 이란의 전쟁에도 엔비디아가 3% 넘게 오르는 등 미국 증시는 선방했다. 오히려 불확실성이 제거됐다는 심리가 시장에 확산한 것으로 분석된다.
2일(미국 동부시간) 뉴욕증시의 3대 주가지수는 강력한 저가 매수세에 힘입어 혼조로 마감했다.
주요 주가지수는 갭 하락으로 출발했다. 하지만 이란 전쟁을 상수로 보고 불확실성 제거라고 판단한 투자자들은 저가 매수로 시장 흐름을 뒤집었다.
뉴욕증권거래소(NYSE)에서 장 마감 무렵 다우존스30산업평균지수는 전장보다 73.14포인트(0.15%) 내린 48,904.78에 거래를 마감했다.
스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 2.74포인트(0.04%) 오른 6,881.62, 나스닥종합지수는 80.65포인트(0.36%) 뛴 22,748.86에 장을 마쳤다.
시장을 지탱한 것은 엔비디아와 마이크로소프트 등 대형 기술주였다.
엔비디아는 2.99% 상승했고 마이크로소프트도 1.48% 올랐다.
방산주 강세도 지수 회복에 힘을 보탰다. 전쟁 수혜주로 분류되는 노스럽그러먼(6.02%), RTX(4.71%), 록히드마틴(3.37%) 등이 동반 상승했다.
엑손모빌(1.13%)과 셰브런(2.84%) 등 에너지주도 강세를 나타냈다.
반면 호르무즈 해협 봉쇄 우려로 유가가 급등하면서 여행 관련주는 약세를 보였다. 유나이티드항공은 2.91%, 델타항공은 2.21% 하락 마감했다.
이란 공습 여파로 운항 차질이 발생하고 연료비 부담이 커질 수 있다는 우려가 반영됐다.
국제유가와 아시아·유럽 지역 천연가스 가격은 급등했다.
이날 ICE선물거래소에서 5월 인도분 브렌트유 선물은 배럴당 77.74달러로 전 거래일 대비 6.7% 상승 마감했다.
브렌트유는 장중 한때 82.37달러까지 치솟으며 13% 급등, 지난해 1월 이후 1년여 만에 최고가를 기록하기도 했다.
뉴욕상품거래소에서 4월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 배럴당 71.23달러로 6.3% 올랐다. WTI도 장중 한때 75.33달러로 12% 급등해 지난해 6월 이후 최고가를 찍었다.
이날 S&P500의 11개 섹터 가운데 상승한 업종이 에너지·산업재·기술·부동산 등 4개뿐이었다고 CNBC는 분석했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
