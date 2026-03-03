시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오전 (2026년 03월 03일)

입력:2026-03-03 05:31
3월 3일 화요일, 아침 날씨입니다.

아침 최저기온은 서울 2.0도, 인천 2.0도, 수원 2.0도, 춘천 0.0도, 강릉 2.0도, 청주 2.0도, 대전 2.0도, 전주 4.0도, 광주 3.0도, 대구 6.0도, 부산 8.0도, 제주 8.0도로 예상됩니다.

낮 최고기온은 서울 12.0도, 인천 12.0도, 수원 11.0도, 춘천 9.0도, 강릉 5.0도, 청주 13.0도, 대전 13.0도, 전주 13.0도, 광주 16.0도, 대구 11.0도, 부산 12.0도, 제주 11.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

