트럼프 “이란에 지상군 투입 두려워하지 않는다”…대규모 추가 공격 시사

트럼프 “4~5주 걸릴 것으로 예상, 더 오래할 능력 있어”

도널드 트럼프 미국 대통령이 2일(현지시간) 백악관 이스트룸에서 열린 훈장 수여식을 마친 뒤 떠나고 있다. 연합뉴스

피트 헤그세스 미 국방장관은 앞서 이날 브리핑에서 현재 미 지상군이 이란에 배치됐냐는 질문에 “아니다. 하지만 우리는 우리가 앞으로 할 일과 하지 않을 일에 대해 논쟁하지 않겠다”고 한 뒤 “트럼프 대통령은 우리가 미국의 이익 증진을 위해 필요한 만큼 나갈 것임을 우리의 적들이 이해하도록 했다”고 말했다. 그러면서도 “20만명을 투입해, 20년간 주둔할 필요는 없다”고 말했다.

그들은 핵무기를 만들려 했고, 우리는 그것을 완전히 파괴했다”며 “그런데 전혀 다른 장소 전혀 다른 곳에서 농축을 통해 핵무기를 만들려 작업 중인 것을 발견했다”라고 말했다. 지난해 6월 이란 핵시설에 대한 ‘미드나잇 해머’ 작전 이후에도 이란이 핵 개발을 시도했다는 뜻이다.

CNN과의 인터뷰에서는 “우리는 아직 그들을 강하게 공격하는 걸 시작조차 안 했다. 큰 파도(big wave)는 아직 일어나지도 않았다”며 “

더 큰 것이 곧 다가온다”고 덧붙였다. 트럼프는

아야톨라 알리 하메이니 이란 최고지도자의 폭사 이후 “지도부가 누구인지 모른다. 그들이 누구를 선택할지도 모른다”고 말했다.

시간이 얼마나 걸리든 상관없다. 무엇이든 우리는 해낼 것”이라고 했다.