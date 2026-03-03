트럼프 “이란에 지상군 투입 두려워하지 않는다”…대규모 추가 공격 시사
트럼프 “4~5주 걸릴 것으로 예상, 더 오래할 능력 있어”
도널드 트럼프 미국 대통령은 2일(현지시간) 이란에 지상군 투입도 배제하지 않는다는 입장을 시사했다. 이란에 대한 군사 작전이 예정보다 빨리 진행되고 있다는 기존 주장도 되풀이했다.
트럼프 대통령은 이날 뉴욕포스트와의 인터뷰에서 지상군 파견 가능성에 대해 “다른 대통령들은 지상군 투입은 없을 것이라고 말해왔지만 나는 지상군 투입을 두려워하지(yips)는 않는다”며 “나는 ‘아마도 필요 없을 것, (또는) ‘만약 필요하면(보낼 수 있다)’이라고 말한다”라고 밝혔다. 이란 군사 작전의 목표 달성을 위해서는 지상군 투입도 배제하지 않는다는 뜻이다.
피트 헤그세스 미 국방장관은 앞서 이날 브리핑에서 현재 미 지상군이 이란에 배치됐냐는 질문에 “아니다. 하지만 우리는 우리가 앞으로 할 일과 하지 않을 일에 대해 논쟁하지 않겠다”고 한 뒤 “트럼프 대통령은 우리가 미국의 이익 증진을 위해 필요한 만큼 나갈 것임을 우리의 적들이 이해하도록 했다”고 말했다. 그러면서도 “20만명을 투입해, 20년간 주둔할 필요는 없다”고 말했다.
트럼프는 이란 군사 작전과 관련해 “아주 빠르게 진행될 것”이라며 “(이란) 지도부 49명이 사살됐다. 원래는 최소 4주는 걸릴 것이라 생각했는데 하루 만에 해냈다”고 설명했다.
트럼프는 이란 공격 배경에 대해선 “그들은 핵무기를 만들려 했고, 우리는 그것을 완전히 파괴했다”며 “그런데 전혀 다른 장소 전혀 다른 곳에서 농축을 통해 핵무기를 만들려 작업 중인 것을 발견했다”라고 말했다. 지난해 6월 이란 핵시설에 대한 ‘미드나잇 해머’ 작전 이후에도 이란이 핵 개발을 시도했다는 뜻이다.
트럼프는 CNN과의 인터뷰에서는 “우리는 아직 그들을 강하게 공격하는 걸 시작조차 안 했다. 큰 파도(big wave)는 아직 일어나지도 않았다”며 “더 큰 것이 곧 다가온다”고 덧붙였다. 트럼프는 아야톨라 알리 하메이니 이란 최고지도자의 폭사 이후 “지도부가 누구인지 모른다. 그들이 누구를 선택할지도 모른다”고 말했다.
트럼프는 이날 이란 공습 뒤 첫 공개행사인 명예훈장 수여식에서 이란과의 전쟁에 대해 “4~5주 걸릴 것으로 예상했지만, 그보다 더 오래 지속할 능력을 갖고 있다”며 “시간이 얼마나 걸리든 상관없다. 무엇이든 우리는 해낼 것”이라고 했다.
트럼프는 “우리는 이란의 미사일 능력을 파괴하고 있다. 매 시간 그렇게 하고 있다”며 “이란 해군을 전멸시키고 있다”고 강조했다. 다만 트럼프는 이날 이란 정권 전복을 언급하지는 않았다. 트럼프는 평소와 달리 취재진의 질문도 받지 않았다.
