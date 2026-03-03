아이데틱, 로보락 CES 국제전시상 은상 수상
글로벌 마케팅 컨설턴시 아이데틱(EIDETIC)이 총괄 기획한 로보락(Roborock)의 ‘CES 2026’ 전시 부스가 글로벌 전시 디자인 어워드인 보스 어워즈(Best of Show Stand Awards)에서 은상을 수상했다고 밝혔다.
보스 어워즈는 국제 전시·경험 디자인 평가 기관인 ‘The Experiential Design Authority’가 주관하며, 세계 최대 IT·가전 전시회인 CES에 참가한 전 세계 기업들을 대상으로 디자인 완성도, 기술 구현력, 관람객 참여도, 브랜드 메시지 전달력 등을 종합적으로 평가해 가장 혁신적인 부스 상위 30개를 선정한다.
올해 CES에는 약 4100개 이상의 글로벌 기업이 참가한 가운데, 아이데틱이 기획한 로보락 부스는 종합 7위에 오르며 은상을 수상했다. 이는 2026 보스 어워즈에서 수상한 중국 브랜드 중 가장 높은 순위로, 글로벌 시장에서 중국 브랜드가 제품 기술력을 넘어 전시 기획 역량까지 국제적으로 인정받았음을 의미하는 상징적인 성과다.
특히 이번 수상에서 주목할 점은 부스의 규모다. Global Top10 안에 이름을 올린 기업들이 초대형 부스로 참가한 반면, 로보락은 중형급 규모의 부스로 출전했음에도 유일하게 Top 10 리스트에 진입했다. 이는 자본 투입을 통한 규모의 경쟁 대신, 아이데틱의 브랜드 경험 설계와 공간 최적화 전략이 거둔 ‘기획의 승리’라는 점에서 업계의 높은 평가를 받고 있다.
애슐리 정 아이데틱 대표는 “글로벌 리딩 기업들과 함께 권위 있는 어워드에서 수상하게 되어 매우 영광”이라며 “앞으로도 규모를 압도하는 창의적인 전략을 통해 글로벌 파트너사들의 브랜드 가치와 기술력을 글로벌 무대에서 감각적으로 증명해 나가겠다”고 전했다.
한편, 아이데틱은 삼성전자, 샤오미, 마이디어(Midea) 등 글로벌 가전 브랜드와 파트너십을 맺고 CES, IFA, AWE 등 주요 국제 전시의 통합 마케팅을 총괄하고 있으며, 레드닷, iF 디자인 어워드 등 권위 있는 상을 다수 석권하며 전시 마케팅 업계에서 기획 역량을 공인받고 있다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
