美 국방 “이라크처럼 끝없는 전쟁 아냐…세계는 나아지고 있어”
댄 케인 합참의장 “하루아침에 끝나는 작전 아니다…카타르 등 방공포대 동참”
피트 헤그세스 미국 국방부 장관은 2일(현지시간) 기자회견에서 이란 공습의 목적에 대해 “미사일 위협을 파괴하고 해군을 파괴하며 핵무기를 없애는 것”이라며 “이건 이라크가 아니다. 끝없는 것이 아니다”라고 말했다.
헤그세스 장관은 이날 국방부에서 열린 기자회견에서 이같이 말하며 “이번 작전은 정반대다. 이 작전은 명확하고 파괴적이고 결정적인 임무”라고 말했다. 이라크 전쟁처럼 장기간 이어지는 전쟁이 되진 않을 것이라는 설명이다.
헤그세스는 이어 “이 전쟁은 우리가 시작한 것은 아니다. 하지만 트럼프 대통령 아래 우리는 이 전쟁을 끝내고 있다”고 주장했다. 그는 이어 “이른바 정권교체 전쟁은 아니었지만 정권은 확실히 바뀌고 있고 세계는 그 덕분에 나아졌다”고 했다. 이란 공습을 통해 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이를 제거한 사실을 부각한 것으로 보인다.
댄 케인 합찹의장도 기자회견에 배석해 “하루아침에 끝나는 작전이 아니다. 중부사령부와 합동군에게 부여된 군사적 목표는 달성하는 데 시간이 걸릴 것이며, 일부 경우엔 어렵고 힘든 작업이 될 것”이라며 “추가적인 손실이 발생할 것으로 예상되며, 우리 측 손실을 최소화하기 위해 노력할 것”이라고 말했다.
그는 이어 “(이란의) 위협이 커지면서 우리의 파트너들이 우리 곁에 모여들었다”며 “카타르, 아랍에미리트(UAE), 쿠웨이트, 요르단, 사우디아라비아의 방공포대(air defense batteries)가 전투에 동참했다”고 말했다.
