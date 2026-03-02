전남도, 경로당 친환경 쌀 공급 확대…어르신 건강·농가 소득↑

박상미 과장 “어르신 삶 실질 도움되는 정책 계속”



친환경 쌀 공급 사업으로 전남 농업 동반 성장



경로당과 농가 모두 윈윈하는 모델 제시

경로당 식사. 전남도 제공

전남도가 경로당에 공급하는 양곡을 친환경 인증 쌀로 전환할 때 발생하는 차액을 지원하는 ‘2026 경로당 친환경 쌀 공급 차액지원사업’을 추진한다.



이번 사업은 어르신 급식의 질을 높이고, 동시에 친환경 쌀 소비 기반을 확대하기 위한 목적에서 마련됐다.



전남도는 경로당에 기존에 공급하던 정부관리양곡이나 일반 양곡을 친환경 인증 쌀로 전환할 경우 발생하는 가격 차액을 지원한다. 이를 통해 어르신의 건강한 식생활을 돕고, 경로당의 재정적 부담을 덜어줄 계획이다.



경로당 급식이 어르신의 일상생활과 건강 유지에 중요한 역할을 하고 있다는 점에 주목한 전남도는 농약과 화학비료 사용을 최소화한 친환경 쌀을 공급함으로써 어르신이 매일 드시는 식사의 안전성과 영양 수준을 높이고, 경로당에서도 부담 없이 친환경 쌀을 사용할 수 있도록 지원할 방침이다.



특히 지역에서 생산된 친환경 쌀의 소비 기반을 확대함으로써 친환경 쌀 재배 농가의 판로 확보와 소득 증대에도 기여할 것으로 기대하고 있다.



박상미 전남도 농식품유통과장은 2일 “경로당에서 드시는 한 끼 한 끼가 어르신의 건강과 직결되는 만큼, 믿고 드실 쌀을 제공하는 것이 이번 사업의 취지”라며 “어르신 삶에 실질적 도움이 되는 정책과 전남 농업이 함께 성장할 다양한 사업을 지속해서 추진하겠다”고 말했다.



무안=김영균 기자



