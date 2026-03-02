창당 2년 조국 “‘빨갱이 정책’? 가소롭다… 필요한 건 자강”
창당 2년을 맞은 조국혁신당의 조국 대표가 6·3 지방선거를 앞두고 “지금 우리에게 가장 필요한 것은 자강”이라고 강조했다. 혁신당에 우호적이지 않은 범여권 일각의 회의론을 반박하며 당 내부 결속에 방점을 찍은 것이다.
조 대표는 2일 국회박물관에서 열린 혁신당 창당 2주년 기념대회에서 “우리가 자강해야 연대도 통합도 가능하고 미래가 열릴 것”이라며 “내란 세력을 상대로 한 투쟁에서는 물론, 민주 진보 개혁진영에서 연대와 통합을 추구할 때도 마찬가지”라고 밝혔다.
그는 “당장 임박해 있는 6월 지선에서 증명해내야 한다. 지선에서 다 이루지 못하면 2028년 총선에서 증명해내야 한다”고 덧붙였다. 더불어민주당과의 합당 논의가 걸려 있는 이번 지선의 중요성을 강조하면서도 중·장기적 독자 노선을 택할 가능성까지 내비친 것이다.
조 대표는 선명성을 거듭 부각하며 여권 지지층을 겨냥한 호소에 나섰다. 그는 “국민의힘에 대한 정당 해산 요청, 어느 당이 제일 먼저 주장했느냐. 사법개혁 3법은 어느 당이 제일 먼저 작성하고 제출했느냐”고 목소리를 높였다.
신(新)토지공개념 입법 등 정책과제 추진 의지를 밝히던 도중에는 일부 민주당 인사를 겨눈 듯한 발언도 했다. 조 대표는 “어떤 사람은 ‘빨갱이 정책’이라고 하던데, 가소롭다”고 말했다. 앞서 이언주 민주당 수석최고위원이 양당 합당에 반대하며 토지공개념을 ‘위헌적이고 사회주의적’이라고 비판하자 혁신당에서는 “본인 정당의 강령조차 부정한다” “뿌리 깊은 진짜 ‘친명’(친이재명)은 갈라치기 안 한다”며 맞불을 놓은 바 있다.
조 대표는 “정치의 다양성을 확대하는 정치개혁의 쾌속정이 되겠다”고 강조했다. 정치개혁을 지방선거 핵심 의제로 삼겠다는 전략으로 풀이된다. 그는 “내란 세력은 특정 지역을 볼모 삼아 생존하려고 한다. 다른 특정 지역에서는 특정 정당이 모든 것을 독점하고 있다”며 “다양하고 다채로운 국민의 요구와 꿈이 정치에 반영돼야 하지 않겠느냐”고 반문했다.
창당과 22대 총선 돌풍을 비롯해 지난 2년을 두고는 “당원들의 피땀 덕분”이라고 소회를 밝혔다. 조 대표는 “길 없는 길을 열어왔다”며 “‘절대 못 할 것’이라는 통념을 깨고 불가능의 벽을 무너뜨렸다”고 자평했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사