이동환 고양시장 ‘K-도시 이노베이션’ 북콘서트 개최

시민 미래 담보로 평화 구걸하지 않아

조용한 정체 대신 시끄러운 혁신 택해

100년 대계 도시 기본 확실히 바로 세워

이동환 고양시장이 지난 28일 고양꽃전시관에서 개최한 'K-도시 이노베이션' 북콘서트에서 시민들의 질문에 답변하고 있다. 엔터즈컴퍼니 제공

이동환 경기 고양시장이 지난 28일 고양시 일산동구 고양꽃전시관에서 신간 ‘K-도시 이노베이션’ 출간을 기념하는 북콘서트를 열고 도시 혁신의 청사진을 제시했다.



이날 행사에는 김문수 제21대 대통령후보, 이재오 민주화운동기념사업회 이사장, 정우택 전 국회부의장, 원유철 전 국회의원, 김성수 전 국회의원, 정문식 국민의힘 고양시(정) 당협위원장이 참석해 축사를 했다.



반기문 전 유엔 사무총장, 김선교 국회의원, 윤상현 국회의원, 안철수 국회의원, 김은혜 국회의원, 김대식 국회의원, 버나디아 UCLG ASPAC 사무총장, 도르지칸드 토그미드 몽골 부총리, 프레드 정 미국 플러턴시 시장, 조나단 반 루이는 영상으로 축하인사를 전했다.



이 시장은 인사말에서 프랑스 도시계획가 피에르 샤를 랑팡이 설계한 워싱턴DC를 언급하며 “도시와 행정은 100년의 대계를 세우는 원칙을 지켜야 한다”면서 “100년의 고양을 모두 그려내지는 못하더라도 도시의 기본만큼은 확실히 바로 세웠다”고 강조했다.



그는 “근시안적 행정으로 도시의 기본이 무너졌다”며 무분별한 개발과 주거 위주 정책의 한계를 지적했다. 특히 기업 유치 대신 아파트와 오피스텔 공급에 치중했던 과거 정책을 비판하며, 킨텍스 지원부지 활용 문제 등을 사례로 들었다.



대표적 혁신 사례로는 고양종합운동장을 제시했다. 연 25억원의 유지관리비에도 활용도가 낮았던 시설을 공연장 중심으로 전환해 ‘K-공연의 성지’로 탈바꿈시켰다는 설명이다. 그는 “운동장 본연의 기능은 유지하면서도 도시 자산의 가치를 극대화했다”고 밝혔다.



이 시장은 취임 이후 도시 운영에 경영 마인드를 도입했다고 강조했다. 경기북부 최초 경제자유구역 후보지 선정 추진, 벤처기업육성촉진지구 지정, AI·영상·바이오 산업 기반 조성 등이 대표 성과로 제시됐다. 종합유선방송사업자 1위 기업인 LG헬로비전 유치와 앵커호텔 착공도 경제축 복원의 사례로 언급됐다.



도시 환경 개선 성과도 소개됐다. 장기간 방치됐던 창릉천과 공릉천 정비, 도심 숲 50곳 조성, 경관제도 정비 등이 추진됐다. 민선 8기 출범 이후 338건의 수상 실적을 기록하며 행정 전반의 성과를 냈다고 밝혔다.



다만 복지재단·박물관·수목원 등 민생 예산 삭감과 조직개편안 네 차례 불발, 업무추진비 전액 삭감 등 의회와의 갈등도 이어졌다고 설명했다. 그는 “시민의 미래를 담보로 평화를 구걸하지 않았다”며 “조용한 정체 대신 시끄러운 혁신을 택했다”고 말했다.



북토크에서는 경제자유구역 추진 과정 등 11개 현안에 대한 질의응답이 이어졌다. 이 시장은 최근 읽은 AI 이후의 세계를 언급하며 “AI는 세계 질서를 재편할 거대한 전환점”이라며 행정 혁신과 자율주행 교통체계, 스마트 치안 시스템 도입 계획을 밝혔다.



이 시장은 “도시계획가 이동환의 꿈은 시민의 손을 잡을 때 길이 된다”며 “K-도시는 고양만의 정체성이자 시민과의 약속”이라고 말했다.



고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr



