경주서 화재·지게차 사고로 2명 숨져
대체공휴일인 2일 경북 경주에 사고가 잇따랐다.
경북소방본부에 따르면 오전 9시51분쯤 천북면 동산리의 한 자원 재활용시설에서 불이 났다.
이 사고로 70대 남성 1명이 숨지고, 건물 2동과 고물 등이 불에 탔다. 불은 오전 10시34분쯤 완전히 꺼졌다.
해당 시설은 관할 지자체에 신고되지 않은 미등록 업체인 것으로 파악됐다.
경찰과 소방당국은 정밀 감식 등을 통해 정확한 화재 원인을 조사할 방침이다.
같은 날 오후 2시15분쯤 건천읍 용명리 공장에서는 40대 작업자가 이동 중이던 지게차에 치이는 사고가 발생했다.
이 사고로 작업자는 현장에서 숨졌다. 소방당국은 소생술을 유보하고, 시신을 경찰에 인계했다.
경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
경주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사