中 “美·이스라엘 국제법 위반…중국인 1명 이란서 사망”

마오닝 중국 외교부 대변인이 2일 정례 브리핑을 하고 있다. 중국 외교부

마오 대변인은 최근 테헤란에서 중국인 1명이 군사 충돌에 휘말려 사망했다며 애도를 표하고 관련 공관을 통해 필요한 지원을 제공하고 있다고 전했다. 이란에 거주하던 중국인 3000명 이상이 다른 나라로 철수했다는 사실도 소개했다.

오