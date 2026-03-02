中 “美·이스라엘 국제법 위반…중국인 1명 이란서 사망”
중국이 미국·이스라엘의 이란 공격을 국제법 위반행위라고 비판하며 국제사회와 함께 사태 해결에 나서겠다고 밝혔다. 이란의 수도 테헤란에서 중국인 1명이 군사 충돌에 휘말려 사망한 사실도 밝혀졌다.
마오닝 중국 외교부 대변인은 2일 정례브리핑에서 “미국과 이스라엘이 유엔 안전보장이사회의 승인 없이 이란에 군사적 타격을 가한 것은 국제법 위반행위”라며 “이란의 주권과 안전을 심각하게 침해했다. 각국의 주권·안전·영토는 충분히 존중돼야 한다”고 비판했다.
아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도자의 사망에 대해선 “주권 국가의 지도자를 공격해 살해한 것은 유엔 헌장의 목적과 원칙, 국제관계의 기본 준칙을 짓밟는 행위”라며 “중국은 이를 단호히 반대하고 강력히 규탄한다”고 강조했다.
마오 대변인은 “당면한 문제는 군사 행동을 중단하고 전선의 확대를 막는 것”이라며 “중국은 국제사회와 함께 분쟁을 완화하고 전쟁을 저지하기 위해 적극 노력하겠다”고 밝혔다. 또 “정치·외교적 수단을 통한 대화와 협상이 현 위기를 극복하고 지역 안보를 유지할 수 있는 유일한 길”이라고 지적했다.
이란을 군사적으로 지원할 가능성에 대해선 말을 아꼈다. 마오 대변인은 이란이 요청하면 군사 지원을 제공할 것인지, 왕이 외교부장과 세르게이 라브로프 러시아 외무장관이 전날 통화에서 그 가능성을 논의했는지에 대한 질문에 “더 이상 제공할 정보가 없다”고 답했다. 이란이 중국의 CM-302 초음속 대함 순항미사일 구매 계약을 체결했다는 보도에 대해선 “사실무근”이라며 부인했다.
이어 “중국은 (이번 공습을) 사전에 통보받지 못했다”면서 “패권적 정책을 고수하며 노선을 전환하지 않으면 중동은 또다시 재앙에 직면할 수 있다”고 경고했다. 원유 수송로인 호르무즈 해협에 대해선 “중요한 국제 화물·에너지 교역 통로”라며 “이 지역의 안전과 안정을 유지하는 것은 국제사회의 공동 이익에 부합한다”고 전했다. 그러면서 “각국이 즉각 군사 행동을 중단하고 긴장 상황이 악화하는 것을 피하며 지역 정세의 불안을 방지해야 한다”고 촉구했다.
마오 대변인은 최근 테헤란에서 중국인 1명이 군사 충돌에 휘말려 사망했다며 애도를 표하고 관련 공관을 통해 필요한 지원을 제공하고 있다고 전했다. 이란에 거주하던 중국인 3000명 이상이 다른 나라로 철수했다는 사실도 소개했다.
오는 31일로 예정된 도널드 트럼프 미국 대통령의 중국 방문에 대해선 “중국과 미국은 양국 정상의 교류와 관련해 소통을 유지하고 있다”고 답변했다.
