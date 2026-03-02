‘공격 대상’ 중동 10개국에 국민 1만7000명…“현재 피해는 없어”
미국·이스라엘의 이란 공습으로 공격 대상이 되고 있는 중동 지역 약 10개국에 우리 국민 1만7000명이 체류 중인 것으로 확인됐다.
김진아 외교부 2차관은 2일 정부서울청사에서 김민석 국무총리 주재로 진행된 중동 상황점검 긴급 관계부처 회의 이후 합동브리핑에서 “현재 공격 대상이 되고 있는 중동지역 10여개국에 우리 국민 약 1만7000여명이 체류 중”이라며 “현재까지 파악된 우리 국민 피해는 없는 것으로 알고 있다”고 말했다.
김 차관은 “1만7000여명은 장기체류자 중심으로 파악한 것”이라며 “단기관광객이나 환승객이 있을 수 있어서 숫자는 더 많아질 것”이라고 설명했다.
이어 김 차관은 “현 상황이 이란, 이스라엘 양국을 넘어 중동지역 전역에 영향을 미치고 있는 만큼 여타 국내 교민은 물론 단기 체류자의 신속한 귀국 지원을 위해서 대책을 강구하겠다”고 말했다.
김 차관은 “사태가 장기화될 가능성과 불안정성이 계속 고조될 가능성을 모두 고려해 우리 국민의 안전을 최우선으로 확보하고 안전한 귀국을 도와드리는 데 최선을 다하고 있다”고 말했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사