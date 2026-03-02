‘공격 대상’ 중동 10개국에 국민 1만7000명…“현재 피해는 없어”

김진아 외교부 2차관이 2일 서울 종로구 정부서울청사 합동브리핑실에서 '중동 상황점검 관련 긴급 관계부처회의'를 마친 후 브리핑하고 있다. 연합뉴스

김진아 외교부 2차관은 2일

“현재 공격 대상이 되고 있는 중동지역 10여개국에 우리 국민 약 1만7000여명이 체류 중”이라며 “현재까지 파악된 우리 국민 피해는 없는 것으로 알고 있다”고 말했다.

장기체류자 중심으로 파악한 것”이라며 “단기관광객이나 환승객이 있을 수 있어서 숫자는 더 많아질 것”이라고 설명했다.