김병주 회장 자택 담보…홈플 수혈자금 1000억원 마련

입력:2026-03-02 19:24
서울 영등포구 홈플러스 매장. 권현구 기자

홈플러스의 대주주인 사모펀드 운용사 MBK파트너스가 긴급운영자금(DIP·Debtor-In-Possession) 1000억원을 마련한 것으로 알려졌다.

2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 MBK파트너스는 김병주 회장이 소유한 한남동 자택 등을 담보로 설정해 홈플러스에 투입할 긴급운용자금 1000억원을 확보한 것으로 전해졌다.

해당 자금은 오는 4일 법원의 홈플러스 기업회생 연장 결정을 앞두고 마련됐다.

업계 관계자는 “김 회장 자산 대부분이 비상장 회사인 MBK파트너스의 지분이다 보니 자택을 확실한 담보로 잡아 마련했다”며 “홈플러스가 유동성이 긴급한 상황이니 회생 연장만 되면 바로 투입하겠다는 상황”이라고 설명했다.

지난해 12월 홈플러스는 DIP 투입과 기업형 슈퍼마켓(SSM), 적자 점포 매각 등을 중심으로 한 회생계획안을 법원에 제출한 바 있다. MBK파트너스와 채권자인 메리츠가 1000억원씩 부담하고 국책금융기관인 산업은행이 1000억원을 대출해주는 방식이다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

