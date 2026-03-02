김혜경 여사, 싱가포르서 문화관광 ‘광폭 행보’…폭싹부터 BTS까지
지역문화→상품…관광 유기적 선순환 강조
“한국인, 풍류 즐기는 문화적 DNA 있어”
이재명 대통령의 싱가포르 국빈 방문에 동행한 김혜경 여사는 문화와 관광에 초점을 맞춘 광폭 일정을 소화하며 공을 들였다.
김 여사는 2일 연극과 미디어아트, 식사를 결합한 복합 다이닝 공간인 ‘해녀의 부엌’을 찾아 관광 간담회를 열었다. 정부가 ‘관광 입국 3000만명 시대’를 목표로 관광 산업 성장 모멘텀 마련에 힘을 쏟고 있는 만큼, 김 여사가 직접 최전방의 관광 산업 종사자들을 만나 고충을 청취하며 지원 방안을 모색하려는 취지다.
제주에서 처음 사업을 시작한 해녀의 부엌은 싱가포르에도 지점을 내고 제주 식문화를 소개하고 있다. 제주의 전통과 삶의 이야기가 싱가포르 일상 속으로 자연스럽게 확장되고 있다는 점에서 방한 지역관광의 새로운 가능성을 보여주는 사례로 주목받고 있다. 싱가포르에선 제주 해녀를 다룬 드라마 ‘폭싹 속았수다’가 인기를 얻어 제주 흑돼지 등 K-푸드에 대한 관심이 여느 때보다 높다고 한다.
김 여사는 제주의 사계를 주제로 해녀 문화와 식문화를 소개하는 다이닝 공연을 체험하며 음식을 즐긴 뒤 “해녀의 부엌 사례처럼 지역의 고유한 문화가 콘텐츠로 발전하고 관광자원으로 활용되며, 그 과정에서 지역경제가 성장하고 관광객들에게 깊이 있는 경험을 선사하는 선순환 구조가 더욱 확대되어야 한다”고 말했다.
그러면서 “여행은 현지 문화를 어떻게 접하고 이해하는지에서 출발해 상품 구매와 이동, 체류, 체험까지 전 과정이 유기적으로 이어질 때 비로소 완성된다”고 강조했다고 안귀령 청와대 부대변인이 전했다.
김 여사는 싱가포르 비영리 예술 자선 단체인 ‘테멩공 아티스트 인 레지던스’에서 타르만 샨무가라트남 싱가포르 대통령 부인 제인 유미코 이토기 여사와 차담하기도 했다.
두 여사는 지난해 한-싱가포르 수교 50주년을 기념해 전시됐던 작품들을 함께 관람했다. 또 비디오 아티스트 백남준, 피아니스트 조성진, 방탄소년단(BTS) 등을 언급하며 한국 문화예술의 창의성·역동성에 대한 의견을 나눴다.
김 여사는 “한국인에게 전통적으로 풍류를 즐기는 문화적 DNA가 있는 것 같다”며 “뜨거운 열정과 인내가 어우러져 오늘의 성과를 만든 것”이라고 말했다. 이토기 여사는 음식과 화장품, 드라마 등 다양한 분야에서 한국에 대한 관심이 높아지고 있음을 언급하며 “싱가포르 국민이 한국을 매우 사랑하고 있다는 사실을 알고 계신가”라고 화답했다.
‘테멩공 아티스트 인 레지던스’는 다양한 분야 예술가들이 일정 기간 거주하며 작품에 전념케 하는 프로그램을 운영 중이다. 예술가들의 거주, 창작과 협업, 작품 전시와 관람객의 작품 관람까지 한 공간에서 유기적으로 이뤄진다는 점에서 김 여사가 언급한 ‘선순환’ 구조가 구현되고 있는 장소다.
