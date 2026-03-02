김혜경 여사, 싱가포르서 문화관광 ‘광폭 행보’…폭싹부터 BTS까지

지역문화→상품…관광 유기적 선순환 강조

“한국인, 풍류 즐기는 문화적 DNA 있어”

김혜경 여사가 2일(현지 시간) 싱가포르 해녀의 부엌에서 열린 관광 활성화를 위한 간담회에서 참석자들과 공연을 하고 있다. 뉴시스

이재명 대통령과 함께 싱가포르를 국빈방문한 김혜경 여사가 2일 싱가포르의 비영리 예술 자선단체이자 예술가 주거지인 테멩공 아티스트 인 레지던스에서 싱가포르 대통령 부인 제인 이토기 샨무가라트남 여사와 차담에 앞서 전시물을 관람하고 있다. 연합뉴스

백남준, 피아니스트 조성진, 방탄소년단(BTS) 등을 언급하며 한국 문화예술의 창의성·역동성에 대한 의견을 나눴다.