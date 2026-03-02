김영록 지사 “전남광주특별시가 역사 주도…청년이 중심”

김영록 “전남광주 통합은 곧 경제이며 산업이고 일자리” 강조



청년 일자리·주택 문제에 대한 구체적 정책 수립 답변



전남광주 소통 청년 이름 가슴에 새기며 각오 다짐

김영록 전남지사가 2일 전남광주 2030 청년들과 함께 영화 ‘왕과 사는 남자’를 관람하고 점심을 함께한 뒤 기념촬영을 했다. 김 지사 소셜네트워크서비스(SNS) 캡처

대한민국 통합 1호 전남광주특별법 국회 본회의 통과에 대한 환영의 뜻을 밝힌 김영록 전남도지사는 2일 “전남광주특별시가 대한민국의 역사를 주도할 것입니다. 우리(전남광주) 청년들이 꼭 중심에서 그렇게 해나가길 바란다”고 밝혔다.



김 지사는 이날 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “전남대, 조선대, 호남대, 동신대, 광주대 등 대학생, 그리고 전남광주 2030 청년들과 함께 영화 ‘왕과 사는 남자’를 관람하고 점심을 함께 했다”면서 이같이 전했다.



이 자리에 참석한 청년들은 “좋은 일자리, 어떻게 마련하실 건가요?, 통합특별시는 청년들의 일자리와 일상에 어떤 도움을 줄 수 있나요”라면서 구체적인 방법에 대한 질의를 던졌다.



또 “좋은 일자리, 정말 없습니다. 어떻게 마련하실 건가요?, 말이 아니라 진짜로 어떻게 하실 건가요?”라며 양질의 일자리 창출에 대한 해법 제시도 요청했다.



특히 전남의 만원 주택을 광주에서는 누릴 수 없는지, 4년간 20조원 지원 이후에는 어떻게 되는지에 대한 답변도 요구했다.



김영록 전남지사가 2일 전남광주 2030 청년들과 함께 영화 ‘왕과 사는 남자’를 관람하고 점심을 함께하면서 발언하고 있다. 김 지사 소셜네트워크서비스(SNS) 캡처

김 지사는 “어제(1일) 밤 9시 2분 역사적인 ‘전남광주특별시 특별법’이 국회 본회의를 통과한 뒤 첫 행사였다”면서 “전남과 광주의 통합은 곧 경제이며, 산업이고, 일자리라는 점을 수없이 강조해 왔다”고 설명했다.



이어 “그 중심에는 지역 청년들이 있습니다. 그들이 더 이상 떠나지 않고, 이 지역에 머물며, 자신의 꿈을 실현할 수 있게 해야 한다는 절박함이 저를 통합의 길로 이끌었는지도 모른다”면서 “오늘 만난 청년들의 이름 하나하나를 가슴에 적어두겠습니다. 기대와 바람으로 가득한 그들의 눈망울을 결코 저버리지 않겠다, 다시 마음을 다잡습니다”라고 각오를 전했다.



김 지사는 “저는 청년들의 질문에 ‘대기업 유치와 혁신적인 좋은 일자리 창출’ ‘대중교통 공론화위원회 구성’ ‘청년 참여 예산 조례 제정’ ‘청년 관련 시설 청년 직접 운영’ ‘현금성 청년 지원, 지역화폐로 지급’ ‘만원 주택과 유사한 도시형 청년주택 정책 수립’ 등이 필요하다”고 응답했다.



앞서 김지사는 3·1절을 맞은 지난 1일 전남광주통합특별시의 출범을 환영하며, 대통합과 대부흥의 시대를 열겠다는 의지를 밝혔다.



김영록 전남지사가 2일 전남광주 2030 청년들과 함께 영화 ‘왕과 사는 남자’를 관람하고 점심을 함께한 뒤 참가자와 화이팅을 외치고 있다. 김 지사 소셜네트워크서비스(SNS) 캡처

광주=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



