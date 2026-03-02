이철우 “대구·경북행정통합…이재명 대통령 역사에 남을 위업”
페이스북에 “행정통합, 정당 일이 아니라 나라 일”…민주당에 대승적 협조 요청
이철우 경북도지사가 2일 대구·경북행정통합의 조속한 추진을 촉구하며 정치권의 초당적 협조를 요청했다.
이 지사는 이날 사회관계망서비스(SNS) 페이스북에 “대구·경북행정통합은 지금 멈출 수 없다”며 이재명 대통령이 언급한 ’5극 3특’ 국가균형발전 구상을 거론하며 “원하는 곳부터 준비된 곳부터 시작하면 되는 것 아니냐”고 강조했다.
이 지사는 이어 “대구·경북행정통합을 두고 여러 논란이 있었지만, 국민의힘은 당론으로 정리했고 대구시의회와 경북도의회도 찬성 입장을 밝혔다”고 설명했다.
다만 “이번에는 경북 북부지역 일부 기초의회 의장의 반대를 이유로 (추진이) 멈춰 세워졌다”고 덧붙였다.
이 지사는 “어떤 정책이 100% 찬성을 받겠느냐”며 “만장일치를 기다린다면 아무 일도 할 수 없다”며 “광주·전남도 반대 목소리가 크게 드러나지 않았을 뿐이지 어찌 전혀 없었겠냐”며 반대 목소리가 없었던 것은 아닐 것이라고 했다.
그는 경북 북부권의 ‘대구에 흡수되는 것 아니냐’는 우려에 대해서는 “대구·경북이 여러 대책을 준비하고 있으며, 중앙정부도 북부권 발전에 힘을 실어줄 것을 약속해야 한다”고 밝혔다.
그러면서 “수도권과 비수도권의 균형은 물론, 통합 이후 지역 내 균형발전까지 확실히 이뤄져야 지방소멸을 막을 수 있다”고 재차 강조했다.
이 지사는 또 “행정통합은 정당의 일이 아니라 나라의 일”이라며 “정쟁의 대상이 아니라 국가 백년대계이자 이재명 대통령의 역사에 남을 위업이 될 수 있는 만큼 더불어민주당의 대승적 협조를 요청한다”“고 밝혔다.
그는 “이 땅에 살아갈 후손들의 미래를 위해 반드시 통과시켜 주길 정부와 정치권에 간곡히 부탁드린다”고 말했다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사