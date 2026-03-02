‘왕사남’ 900만 돌파…“‘왕의 남자’보다 빨라” 천만 초읽기
장항준 감독의 영화 ‘왕과 사는 남자’가 관객 900만명을 돌파하며 1000만 고지를 목전에 뒀다.
2일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 ‘왕과 사는 남자’는 개봉 27일째인 이날 오후 누적 관객 900만명을 넘어섰다. 사극 장르로 관객 1000만명을 넘긴 ‘왕의 남자’(50일)와 ‘광해, 왕이 된 남자’(31일)의 900만 돌파 속도보다 빠르다.
특히 3·1절인 전날에는 하루 동안 관객 81만7000여명을 동원하며 개봉 이후 최다 일일 관객수를 기록했다.
‘왕과 사는 남자’는 폐위된 단종 이홍위(박지훈)가 강원도 영월의 유배지 청령포에서 촌장 엄흥도(유해진) 등 마을 사람들과 생애 마지막 시기를 보내는 이야기를 그렸다. 웃음과 눈물, 감동을 아우른 영화는 전 세대가 공감하는 소재와 배우들의 호연에 힘 입어 입소문 흥행을 이어 왔다.
‘왕과 사는 남자’가 1000만 영화가 된다면 2024년 ‘파묘’ ‘범죄도시4’ 이후 2년 만이다.
