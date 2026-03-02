시사 전체기사

‘왕사남’ 900만 돌파…“‘왕의 남자’보다 빨라” 천만 초읽기

입력:2026-03-02 17:39
공유하기
글자 크기 조정
영화 '왕과 사는 남자' 900만 돌파 기념 사진. 쇼박스 제공

장항준 감독의 영화 ‘왕과 사는 남자’가 관객 900만명을 돌파하며 1000만 고지를 목전에 뒀다.

2일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 ‘왕과 사는 남자’는 개봉 27일째인 이날 오후 누적 관객 900만명을 넘어섰다. 사극 장르로 관객 1000만명을 넘긴 ‘왕의 남자’(50일)와 ‘광해, 왕이 된 남자’(31일)의 900만 돌파 속도보다 빠르다.

특히 3·1절인 전날에는 하루 동안 관객 81만7000여명을 동원하며 개봉 이후 최다 일일 관객수를 기록했다.

영화 '왕과 사는 남자' 한 장면. 쇼박스 제공

‘왕과 사는 남자’는 폐위된 단종 이홍위(박지훈)가 강원도 영월의 유배지 청령포에서 촌장 엄흥도(유해진) 등 마을 사람들과 생애 마지막 시기를 보내는 이야기를 그렸다. 웃음과 눈물, 감동을 아우른 영화는 전 세대가 공감하는 소재와 배우들의 호연에 힘 입어 입소문 흥행을 이어 왔다.

‘왕과 사는 남자’가 1000만 영화가 된다면 2024년 ‘파묘’ ‘범죄도시4’ 이후 2년 만이다.

권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
권남영 기자
디지털뉴스부
권남영 기자
8290
좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“연기 위해 태어난 아이”…김새론 유작 ‘우리는 매일매일’
트럼프 “이란 군 지휘부 전체 사라져…다수는 항복 원해”
국세청 가상자산 ‘니모닉’ 유출 후폭풍… 수사에 대국민 사과까지
역사유물과 K팝의 만남… 국중박에서 컴백 알린 블랙핑크
‘피스메이커’라던 트럼프, 핵협상 겉돌자 무력으로 해결
피자가 예고한 美·이란 충돌…이번에도 적중한 ‘펜타곤 피자지수’
두쫀쿠 다음은 봄동 비빔밥… 맛도, 건강도 챙기려면 ‘이렇게’
아이비리그가 반미 공장? 美 국방부, 명문대와 교류 중단 선언
국민일보 신문구독