“20배 싸게 모십니다”… 중국, ‘압도적 가성비’로 AI 사용량 美 추월

벤 바자린 크리에이티브스트래티지스 최고경영자(CEO)는 “중국 시장에서 미국 하드웨어와 모델을 상대적으로 불리한 위치에 두려는 시도로 보인다”고 분석했다.

중국 인공지능(AI) 모델들이 글로벌 플랫폼 사용량에서 처음으로 미국을 넘어섰다. 지난해만 해도 AI 플랫폼의 국가별 사용자 비중은 미국이 47.17%로 중국(6.01%)을 압도했는데, 1년 사이 상황이 역전된 것이다. 중국의 이런 약진의 배경으로는 주요 빅테크 AI 모델 대비 10~20배 저렴한 '가격 경쟁력'이 꼽힌다. 사용자 기반 확보에 성공한 중국 기업들은 자국 내로 한정해 AI 모델의 우선 접근 권한을 부여하는 등 '자립' 전략에도 더욱 힘을 싣고 있다.2일 모델 서비스 플랫폼 '오픈 라우터' 집계 결과에 따르면 지난달 9~15일 기준 중국 AI 모델들의 총 토큰 사용량은 4조1100억개를 기록했다. 같은 기간 미국 모델들의 합산 사용량은 2조9400억개에 그쳤다. 이후 16일부터 22일 사이에는 격차가 더 벌어졌다. 중국 AI 모델 토큰 사용량은 5조1600억개로 급증했지만, 미국 모델 사용량은 2조7000억개로 감소했다. 방문자 500만명 이상을 보유한 오픈 라우터의 토큰 사용량 순위는 글로벌 AI 이용 추세를 가늠하는 지표로 평가받는다.중국 AI 모델의 강점은 '압도적 가성비'를 자랑하는 토큰 사용료다. 토큰이란 AI가 텍스트를 이해하고 생성하기 위해 쪼갠 최소 단위다. 모델 이용 과정에서 입력되고 출력하는 토큰 개수에 따라 '종량제 요금'이 부과되는 셈이다. 오픈라우터에 공개된 가격을 보면 중국 미니맥스 'M2.5' 모델의 이용료는 출력 기준으로 토큰 100만 개 당 약 1.1달러다. 딥시크 'V3.2'은 출력 토큰 100만 개 당 이용료가 0.4달러에 불과하다. 반면 미국 앤트로픽의 '클로드 4.6 오퍼스'는 출력 토큰 100만 개 당 25달러를 지불해야 한다. M2.5 모델과 비교하면 20배, V3.2 모델과는 60배 이상 차이가 난다.딥시크 경우 곧 발표할 차기 모델에도 저비용·고효율 전략을 유지할 것으로 보인다. 로이터와 파이낸셜타임스 등 외신에 따르면 딥시크는 중국 최대 정치행사인 양회 일정에 맞춰 오는 4일 새 모델 'V4'를 출시할 가능성이 높다. V4는 코딩과 엔지니어링 작업에 특화됐으며, 매개변수 1조개 수준의 대형 모델에 100만 토큰에 달하는 긴 문맥도 안정적으로 다룰 수 있는 것으로 전해졌다.업계 관행과 달리 차기 모델의 조기 접근권을 화웨이, 캠브리콘 등 중국 칩 제조 업체에만 제공하며 자립 의지도 드러내고 있다. 로이터는 복수의 소식통을 인용해 딥시크가 엔비디아와 AMD에 V4 모델의 사전 접근 권한을 주지 않았다고 보도했다. 통상적으로 AI 개발 기업은 주요 칩 제조사와 출시 예정 모델을 미리 공유하고, 개별 하드웨어에서 효율적으로 작동할 수 있도록 작업을 진행한다. 이 때문에 이번 V4 모델은 중국산 AI 칩 생태계에 최적화된 형태로 준비되고 있다는 관측이 나온다.박선영 기자