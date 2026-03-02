“수조 원대 도박 조장했다”… 뉴욕주, 스팀 확률형 아이템 전면 금지 소송
뉴욕주 검찰이 세계 최대 PC 게임 플랫폼 ‘스팀’의 운영사인 밸브에 “게임을 가장한 불법 도박을 조장하고 있다”며 소송을 제기했다.
2일 로이터, AP 통신 등 외신에 따르면 뉴욕주 검찰은 스팀에서 서비스하는 ‘카운터 스트라이크2’ ‘도타2’ ‘팀 포트리스2’ 등이 불법 도박을 조장해 아동·청소년을 중독 위험에 빠뜨리고 있다며 레티샤 제임스 검찰총장 명의로 맨해튼 주 법원에 소장을 제출했다.
뉴욕주 검찰은 소장에서 밸브의 확률형 아이템 시스템이 전형적인 도박과 다름없다고 규정했다. 검찰에서 문제삼은 건 게임 내 아이템 상자를 여는 과정에서 슬롯머신과 유사한 회전 휠 애니메이션을 동반해 이용자들에게 시각적 자극을 주는 점이다. 이에 더해 희귀 아이템을 얻기 위해 실제 현금을 반복적으로 결제하도록 유도한다고 검찰은 지적했다.
이렇게 획득한 가상 아이템들이 스팀 커뮤니티 장터나 제3의 외부 사이트에서 수천 달러에서 많게는 100만 달러(14억 6000만원) 이상에 거래되는 등 실질적인 화폐 가치를 지닌다는 점이 불법 도박 여부를 판단하는 핵심 근거가 된다고 검찰은 봤다.
제임스 검찰총장은 “밸브는 아동과 성인 모두가 가치 있는 가상 경품을 노리고 불법 도박을 하도록 방치함으로써 수십억 달러의 수익을 올렸다”며 “이러한 기능은 중독성이 강하고 해롭다”고 밝혔다.
검찰은 확률형 아이템 판매 및 홍보의 영구 금지와 함께 거둔 수익금 전액의 환수 및 해당 수익의 3배에 달하는 징벌적 벌금 부과를 재판부에 공식 요청했다.
외신들은 이번 소송이 글로벌 게임 산업 전반의 비즈니스 모델에 큰 파장을 몰고 올 것으로 보고 있다. 미 연방거래위원회(FTC)는 작년 1월 ‘원신’의 제작사 호요버스에 아동 기만 혐의로 2000만 달러(약 292억원)의 벌금을 부과한 사례가 있다. 이번 밸브 소송은 주 헌법상 불법 도박 혐의를 직접 적용했다는 점에서 수위가 훨씬 높다. 뉴욕주가 승소할 경우 다른 주나 국가들로 규제 흐름이 확산될 가능성이 있다.
