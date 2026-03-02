“수조 원대 도박 조장했다”… 뉴욕주, 스팀 확률형 아이템 전면 금지 소송

카운터 스트라이크2 확률형 아이템 뽑기 모습. 벨브사 제공

뉴욕주 검찰은 소장에서 밸브의 확률형 아이템 시스템이 전형적인 도박과 다름없다고 규정했다. 검찰에서 문제삼은 건

게임 내 아이템 상자를 여는 과정에서 슬롯머신과 유사한 회전 휠 애니메이션을 동반해 이용자들에게 시각적 자극을 주는 점이다. 이에 더해 희귀 아이템을 얻기 위해 실제 현금을 반복적으로 결제하도록 유도한다고 검찰은 지적했다.

이렇게 획득한 가상 아이템들이 스팀 커뮤니티 장터나 제3의 외부 사이트에서 수천 달러에서 많게는 100만 달러(

) 이상에 거래되는 등 실질적인 화폐 가치를 지닌다는 점이 불법 도박 여부를 판단하는 핵심 근거가 된다고 검찰은 봤다.