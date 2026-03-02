“연기 위해 태어난 아이”…김새론 유작 ‘우리는 매일매일’
25세의 나이로 지난해 2월 세상을 떠난 배우 김새론의 유작 ‘우리는 매일매일’이 4일 개봉해 관객을 만난다.
‘우리는 매일매일’은 동명 웹툰을 원작으로 10대의 설레는 사랑을 담은 영화다. 소꿉친구로 16년간 함께 자란 여울(김새론)과 호수(이채민)가 서로에 대한 마음을 깨닫고 성장하는 과정을 풋풋하게 그린다. 촬영은 2021년 마쳤으나 개봉까지 오랜 시간이 걸렸다.
영화에서 김새론은 안정적으로 극을 끌어간다. 다른 학생 역할 배우들의 엉성함 속에서 홀로 제 몫을 해 그의 연기에 금세 빠져들게 된다. 더는 그를 작품으로 만날 수 없다는 아쉬움이 짙어진다.
2000년생 김새론은 2009년 영화 ‘여행자’로 데뷔하며 한국 배우 중 최연소로 칸영화제 레드카펫을 밟았다. 이듬해 배우 원빈과 함께한 ‘아저씨’를 통해 아역 스타로 떠올랐으며 성인이 된 뒤에도 다수의 작품 주연으로 활약했다.
‘우리는 매일매일’의 김민재 감독은 “김새론은 내가 만나본 배우 중 최고였다. 연기를 위해 태어난 아이였다. 누구보다 예의 바르고 아름다운 친구였다”고 추억했다. 이어 “청춘들이 젊을 때 실수하고 나이 들면서 점차 훌륭한 인격자가 되는데 (김새론의) 그런 모습을 못 보는 게 아쉽다”고 말했다.
지난해 tvN 드라마 ‘폭군의 셰프’로 스타덤에 오른 배우 이채민이 김새론의 상대역으로 호흡을 맞췄다. 그에게는 스크린 데뷔작이다. 이채민은 연기 경험이 많지 않았던 촬영 당시를 떠올리며 “김새론은 동갑이지만 선배로서 잘 이끌어줬다. 부족했던 내게 디테일한 것까지 많이 알려줘 고마움이 컸다”고 말했다.
