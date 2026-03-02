“中, 이란에 친서방정권 수립돼도 관계 유지…투자는 오히려 확대”
미국·이스라엘의 공습으로 이란에 친서방 정권이 수립돼도 중국은 이란과의 관계를 유지하며 오히려 투자를 확대할 수 있다는 전망이 나왔다. 중국은 이란의 최대 석유 수출국이자 무역 상대국이다.
홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 1일 전문가들의 분석을 인용해 중국이 미국·이스라엘의 이란 공습과 아야툴라 세예드 알리 하메네이 최고지도자의 사망을 강력하게 비난하고 있지만, 어떤 정치적 격변이 있어도 양국 관계는 유지될 것이라고 전망했다. 특히 향후 이란에 친서방 정권이 들어서도 ‘실용적’ 접근 방식을 채택할 가능성이 높다고 봤다.
상하이외국어대학 중동문제연구소의 원샤오뱌오는 “미국과 이스라엘이 이란의 친서방화를 공격적으로 추진할 가능성이 높다”면서 “그럼에도 불구하고 중국의 경제적 지렛대는 양국의 경제적 협력관계 지속을 보장하고 있다”고 말했다. 이어 “이란이 개방 경제로 전환해도 중국과의 무역을 거부하진 않을 것”이라며 “친서방 정부가 수립되고 미국의 대이란 제재가 해제되면 실제로 중국의 이란 투자가 늘어날 것”이라고 전망했다.
중국은 미국을 견제하고 중동에서 영향력을 확대하기 위해 이란 하메네이 정권과 긴밀한 관계를 유지해왔다. 국제사회의 제재를 받은 이란산 석유의 약 80%를 수입함으로써 이란을 경제적으로 도왔다. 하지만 국제사회의 대이란 제재를 우려해 이란에 대한 대규모 투자는 주저했다.
중동 주재 중국 외교관을 지낸 한 전문가는 “중국의 경제적 지렛대가 정치적 변화와 상관없이 이란과 협력관계를 유지하게 만들 것”이라며 “이는 중국의 막대한 석유 수요, 견고한 무역·투자·제조 능력, 경제적 협력관계를 조건 없이 확대하려는 의지에서 비롯된 것”이라고 밝혔다.
영국 엑시터대학의 강사이자 차이나메드 프로젝트의 연구 책임자인 안드레아 기셀리는 “이란의 리더십 변화가 중국과 이란 관계에 큰 장애물이 되지 않을 것”이라고 봤다. 그는 “중국은 이런 문제에 매우 실용적”이라며 “새로운 지도부가 중국과 협력한 적이 있는 사람이어도 놀랍지 않을 것”이라고 말했다. 이어 “중국이 덜 급진적이고 덜 이념적인 이란 지도부를 환영할 수도 있다”고 덧붙였다.
중국은 시리아의 바샤르 알 아사드 정권이 무너진 뒤에도 비슷한 태도를 취했다. 미국의 중동 지역 컨설팅 회사인 릴라 리서치 앤 어드바이서리의 설립자 제시 마크스는 “중국은 ‘아랍의 봄’ 때의 이집트와 아사드 정권 몰락 후의 시리아 등 전례 없는 정치적 변화에 직면한 국가들에서 새로운 정권과 생산적인 관계를 회복할 수 있는 능력을 지속적으로 보여줬다”고 말했다.
SCMP는 “관측통들은 중국과 이란 관계가 완전히 붕괴하지 않을 것이라는 데 동의하지만, 외교와 국방 전반에 걸쳐 이란에서 오랫동안 쌓아온 중국의 전략적 영향력은 좌절을 겪을 것으로 보인다”고 짚었다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사