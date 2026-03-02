WBC 대표팀, 한신과 무승부…타선은 합격점, 선발은 숙제
월드베이스볼클래식(WBC) 대표팀이 첫 공식 평가전을 무승부로 마쳤다. 대회 준비 과정에서 대표팀이 보여준 강점과 과제가 동시에 드러난 경기였다.
류지현 감독이 이끄는 대표팀은 2일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 한신 타이거스와의 연습경기에서 3대 3으로 비겼다.
대표팀은 1회부터 한신 선발 사이키 히로토 공략에 성공했다. 2사 1, 2루에서 문보경(LG 트윈스)이 중전 안타로 선취점을 올렸고, 안현민(KT 위즈)의 2루타가 이어지며 2-0으로 앞서갔다. 그러나 선발 곽빈(두산 베어스)이 2회 곧바로 3점을 내주며 역전을 허용했다. 대표팀은 5회초 김도영(KIA 타이거즈)의 동점 솔로홈런으로 승부를 원점으로 돌렸고 이후 추가 실점 없이 경기를 마무리했다.
국내 젊은 타자들은 2차 오키나와 전지훈련에서의 타격감을 이어갔다. 김도영은 홈런 포함 2안타를 기록했고, 안현민과 문보경도 나란히 적시타를 터뜨렸다. 반면 한국계 빅리거 타자들은 몸이 덜 풀린 모습이었다. 저마이 존스(디트로이트 타이거스)는 2번 타자로 나서 내야 안타 1개를 기록했고, 4번 타자로 출전한 셰이 위트컴(휴스턴 애스트로스)은 무안타로 침묵했다. 주장 이정후(샌프란시스코 자이언츠)는 멀티히트로 미국 메이저리그(MLB) 시범 경기에서의 좋은 감각을 유지했다.
선발 마운드는 여전히 고민을 남겼다. 곽빈은 1회를 최고 시속 156㎞ 빠른 공을 앞세워 삼자범퇴 처리했지만, 2회 볼넷과 연속 안타를 내주며 흔들렸다. 원태인(삼성 라이온즈)과 문동주(한화 이글스)의 부상 낙마로 선발진 전력에 약해진 상황에서 곽빈의 부진은 더욱 아쉬웠다. 류 감독은 3일 오릭스 버팔로스와의 평가전 선발로 예고된 데인 더닝(시애틀 매리너스)에 기대를 걸고 있다.
무실점 행진을 펼친 불펜은 위안거리였다. 3회 노경은(SSG 랜더스)을 시작으로 손주영(LG)과 고영표(KT), 류현진(한화), 박영현(KT), 김택연(두산)이 차례로 등판해 한신 타선을 실점 없이 묶었다. 특히 류현진은 홀로 멀티이닝을 소화하며 안정감을 보여줬다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
