국세청 코인 두번 털렸다…경찰, 2차 탈취 코인 행방 추적
국세청이 압류한 가상자산이 두 차례에 걸쳐 탈취된 것으로 드러났다. 앞서 1차로 이를 빼돌린 사람이 “호기심에 저질렀다”고 자진 신고하고 원상 복구한 것으로 알려졌는데, 몇 시간 지나지 않아 다른 이가 복구된 코인을 다시 빼냈다는 것이다.
2일 경찰 등에 따르면 국세청이 압류한 가상자산은 1차 해커가 이를 돌려놓은 지 2시간30분쯤 뒤 또다시 탈취당했다.
경찰청 사이버테러수사대는 국세청 가상자산 해킹범 2명을 컴퓨터 등 사용 사기 혐의로 입건하고 추적 중이다.
앞서 국세청은 지난달 26일 체납자의 가상자산이 든 ‘콜드월렛’(오프라인 전자지갑)을 압류했다는 보도자료를 배포하며 ‘니모닉 코드’를 실수로 노출했다.
니모닉 코드란 가상자산 지갑 키를 복구하기 위한 핵심 단어들을 말한다. 가상자산 지갑을 여는 중요 비밀번호(마스터키)로도 쓰인다.
이후 해당 전자지갑에서 약 69억원 상당의 가상자산이 탈취됐다는 의혹이 불거졌다.
이에 국세청은 경찰에 수사를 의뢰했다.
경찰이 입건 전 조사에 나서자 한 남성이 지난달 28일 오후 경찰청 홈페이지에 “내가 코인을 빼 갔고 원상 복구 조치했다”고 신고했다.
