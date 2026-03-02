[속보] 쿠웨이트서 美대사관 화재…미군 추정 전투기 추락
이란이 미국과 이스라엘을 상대로 반격에 나선 가운데 2일(현지시간) 쿠웨이트 주재 미국 대사관 인근에서 화염과 연기가 치솟은 장면이 목격됐다.
AP통신에 따르면 이날 쿠웨이트 주재 미국 대사관 인근에서 연기가 피어오르고 경보음이 울렸다. 대사관 주변 지역에 소방차와 구급차들이 출동했으며, 아직 사고 원인은 확인되지 않았다.
주쿠웨이트 미국 대사는 “쿠웨이트 전역에 미사일 및 무인기 공격 위협이 지속되고 있다”며 “미국 시민들은 대사관으로 오지 말고 즉시 대피하라”고 당부했다.
국무부는 주미 대사관 직원들이 안전한 곳에 대피해 있다고 밝혔다. 미국 시민들에게 공격에 대비한 보안 계획을 재검토할 것을 촉구했다.
한편 쿠웨이트에서 미군 F-15로 추정되는 전투기가 추락했다는 보도도 나왔다. CNN은 해당 영상을 분석한 결과, 쿠웨이트 알리 알살렘 미 공군기지에서 약 10㎞ 이내에서 전투기 한 대가 화염에 휩싸인 채 수직으로 회전하며 추락했다고 보도했다. 별도의 영상에는 조종사로 추정되는 인물이 낙하산을 타고 지상으로 탈출하는 모습이 포착되기도 했다.
