[속보] 쿠웨이트서 美대사관 화재…미군 추정 전투기 추락

2일(현지시간) 쿠웨이트시티 내 미국 대사관이 위치한 지역에서 연기가 치솟고 있다. AFP연합뉴스

CNN은 해당 영상을 분석한 결과, 쿠웨이트 알리 알살렘 미 공군기지에서 약 10㎞ 이내에서 전투기 한 대가 화염에 휩싸인 채 수직으로 회전하며 추락했다고 보도했다.

별도의 영상에는 조종사로 추정되는 인물이 낙하산을 타고 지상으로 탈출하는 모습이 포착되기도 했다.