이 대통령, 2018 북미회담 개최한 싱가포르에 “한반도 평화 역할 기대”
한·싱가포르 정상회담서 북한 언급
이재명 대통령은 국빈 방문 중인 싱가포르에 대해 “2018년 역사적인 북·미 정상회담이 개최된 뜻깊은 장소”라며 향후 한반도 평화 증진을 위한 싱가포르의 역할을 당부했다.
이 대통령은 2일 싱가포르 외교부 청사에서 정상회담 직후 로렌스 웡 싱가포르 총리와 진행한 공동 언론발표에서 “싱가포르는 8년 전 대화와 소통의 리더십을 통해 평화를 향한 탁월한 외교력을 전 세계에 보여줬다”며 이같이 밝혔다. 그러면서 “앞으로도 한반도와 역내 평화를 위해 건설적 역할을 계속해 주실 것으로 믿는다”고 덧붙였다.
이같은 언급은 정부 출범 이후 지속적 대북 유화 제스처에도 응답이 없는 상황에서 미국의 이란 공습과 맞물려 북한에 ‘대화’의 선택지를 상기시키려는 취지로 보인다. 2018년 6월 12일 싱가포르에선 사상 최초의 북·미 정상회담이 진행됐다. 웡 총리는 한반도 평화와 북핵 문제의 실질적 해결을 위한 정부 노력을 지지함을 재확인했다고 강유정 대변인이 전했다.
이 대통령과 웡 총리는 이날 정상회담을 계기로 공급망, 녹색 경제, 무역 원활화, 항공 MRO(유지·보수·운영) 등 4개 분야 자유무역협정(FTA) 개정 협상을 개시하기로 했다. 또 인공지능(AI) 지식을 공유하고 양자·소형모듈원자로(SMR) 분야 협력을 강화하는 내용의 양해각서(MOU) 5건도 체결했다. 산업은행과 싱가포르 국부펀드 ‘테마섹’의 자산운용그룹인 ‘세비오라’는 한국 중소기업·신산업 분야 투자에 협력하는 별도 MOU를 맺었다.
정부는 또 2030년까지 싱가포르에 3억 달러 규모의 글로벌 펀드(K-VCC)를 조성해 양국 인공지능(AI)의 공동 성장 생태계를 구축하는 등 ‘AI 얼라이언스’를 출범하기로 했다.
이 대통령은 타르만 샨무가라트남 대통령과 면담에선 “오래전 성남시장으로 일할 때부터 싱가포르 부동산 정책에 각별한 관심이 있었다”며 “많이 배워가야 할 것 같다”고 말했다. 전날 엑스(X)에 “집을 팔고 사는 것은 개인의 자유지만, 그것이 이익이나 손실이 되게 할지는 정부가 정한다”고 말했던 이 대통령이 부동산 투기와의 전쟁을 순방지에서도 연일 이어간 것이다.
싱가포르는 실거주 우선원칙과 강력한 세금 규제를 통해 부동산 시장을 관리하고 있다. 정부 산하 주택개발청이 공공주택을 대규모로 공급·관리해 국민의 약 80%가 장기 임대 형태로 거주한다. 소유한 부동산을 3년 이내에 매각하면 매도자인지세가 최대 12% 발생한다. 국세청이 부동산 거래를 투기 목적이라 판단하면 소득세도 약 22%까지 부과된다. 투기 수요를 막기 위해 외국인에 최대 60%, 다주택자에 최대 30%의 추가취득인지세도 부과된다.
