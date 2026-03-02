강성보수 총결집 나선 장동혁… 3일부터 사법개혁 반대 장외투쟁
장동혁 국민의힘 대표가 더불어민주당의 사법개혁 3법 강행 처리를 규탄하는 장외투쟁에 나서기로 했다. 장 대표는 코로나19 백신 접종에 반대했던 세력과도 함께하겠다는 뜻을 시사했다. 당 안팎에선 6·3 지방선거를 90여일 앞둔 상황에서 지도부가 여론과 동떨어진 행보만 하고 있다는 지적이 나온다.
장 대표는 2일 국회에서 열린 최고위원회의에서 “코로나19 백신 피해로 고통 받고 있는 분들과 끝까지 싸우겠다”고 밝혔다. 그는 지난달 23일 감사원의 코로나19 이물질 백신 관련 감사 결과 발표 땐 당시 질병관리청장이던 정은경 보건복지부 장관의 해임을 요구했었다. 이번에는 코로나19 백신 반대세력과 연대 의지를 피력한 셈이다.
국민의힘은 3일부터 민주당의 사법개혁 3법에 강행 처리에 맞선 장외투쟁을 시작한다. 송언석 원내대표는 최고위원회의에서 “국민의힘은 민주공화정 수호 투쟁 제1탄으로 사법파괴 악법 철폐를 위한 대국민 호소 도보 행진을 전개할 예정”이라고 밝혔다. 국민의힘은 소속 국회의원과 원외당협위원장, 지지자 등을 총동원해 행진에 나선다는 구상이다.
당내에선 그러나 지방선거가 코 앞으로 다가온 상황에서 지도부 전략이 비효율적이라는 우려가 제기됐다. 장 대표가 추진한 쌍특검(민주당의 통일교 금품수수 의혹 및 공천헌금 의혹 규명) 촉구 천막 농성과 필리버스터 투쟁 등이 ‘윤 어게인’ 세력과의 동조 및 징계 정치 파문으로 묻혀 당력만 낭비한 상황이 반복될 수 있다는 것이다.
한 중진의원은 “(대여 투쟁 전략이) 짜임새 있게 돌아가지 못하는 부분들이 보인다”며 “당력만 소모한다”고 말했다. 이어 “지역은 선거 준비도 해야 하고, 출마자들도 만나야 한다”며 “장외투쟁은 사람을 동원하고 돈과 시간을 들여야 하는데 쉽지 않다. 당내 조율부터 됐으면 하는 아쉬움이 있다”고 말했다.
수도권의 한 초선 의원도 “지도부는 절윤 문제 등 어떻게 우리가 민심을 다시 얻고 과반 의석을 회복할 것인지에 관한 근본적 해법을 못 내놓고 있다. 그게 절망스러운 지점”이라고 털어놨다.
박준상 기자 junwith@kmib.co.kr
