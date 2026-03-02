구족화가 이윤정 16번째 개인전, 3월 6일 노원구 ‘더봄 갤러리’서 개막

구족화가 이윤정, 16번째 개인전 ‘사람 더하기 사랑은, 그리고...’ 개최

3월 6일부터 27일까지 서울시립북부장애인종합복지관 ‘더봄 갤러리’에서 전시



발로 붓을 잡아 세상과 소통하는 이윤정 구족화가가 따스한 봄의 길목에서 16번째 개인전을 선보인다.







구족화가 이윤정 작가가 오는 3월 6일(금)부터 서울 노원구 서울시립북부장애인종합복지관에 있는 더봄 갤러리에서 16번째 개인전 ‘사람 더하기 사랑은, 그리고...’를 개최한다.



이번 전시의 거친 듯하면서도 섬세한 터치로 그려진 꽃들은 작가의 발로 한 땀 한 땀 정성을 다해 일궈낸 생명력을 상징하며, 보는 이들에게 위로와 희망을 건넨다.



이한형 기자 goodlh2@kmib.co.kr



