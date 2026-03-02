김영록 지사, 전남광주통합특별시 출범 환영…“대통합·대부흥 열겠다”

김영록 “이재명 대통령께 통 큰 관심 감사”



지역 정치권 협력 노력에도 깊이 감사 표명



도지사 “전남광주 미래 향한 큰 발걸음 기대”전남광주 미래형 선도 도시로 도약



김영록(사진) 전남도지사는 1일 3·1절을 맞아 전남광주통합특별시의 출범을 환영하며, 대통합과 대부흥의 시대를 열겠다는 의지를 밝혔다.



김 지사는 이날 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “오늘 밤 전남광주가 대통합 한가족이 된 역사적 날입니다. 2026년 3월 1일 모두가 염원하고 응원한 대한민국 통합 1호 전남광주특별법이 오늘 본회의를 통과했다”면서 환영의 뜻을 전했다.



그는 “전남과 광주가 다시 하나되는 위대한 대통합·대부흥의 시대를 여는 역사적인 쾌거이자 성과”라며 “320만 전남광주시도민과 함께 두 팔 벌려 열렬히 환영한다”고 강조했다.



이어 “전남광주 대통합을 위해 통 큰 관심과 지원을 보여주신 이재명 대통령님, 감사합니다. 또 특별법 발의부터 통과까지, 한마음 한뜻으로 힘을 모아주신 지역 국회의원 등 정치권의 노력에도 깊은 감사의 말씀 드린다”고 밝혔다.



또한 “무엇보다 더 나은 미래를 위해 전폭적인 지지를 보내주신 ‘전남광주 통합의 주인공’ 320만 시도민들께 깊은 감사의 말씀 올린다”고 덧붙였다.





김 지사는 “특별법 통과로 이제 우리 전남광주는 오는 7월 전남광주통합특별시로 하나돼 미래를 향한 큰 발걸음을 내딛는다”며 “시대를 앞서는 대한민국 제1호 광역통합 선도모델이 될 것”이라고 전망했다.



그는 “한반도 남쪽 변방의 낙후된 지역이 아니라, 반도체·AI·에너지·로봇과 같은 첨단산업을 선도하는 미래형 선도 도시로 자리매김할 것”이라며 “인구 320만을 넘어 400만 대부흥의 미래를 여는, 변방에서 중심으로 나아가는 희망을 여는 지역으로 급부상할 것”이라고 역설했다.



3·1절 기념식

이어 “이제부터 진짜, 시작입니다! 책임도 막중합니다!!”라며 “전남광주특별시가 국가균형발전의 새로운 모델이자 지역이 스스로 미래를 설계하는 지역주도 성장을 위해 정치는 정치대로, 행정은 행정대로, 소명의식을 갖고 맡은 바 책임을 다 할 때”라고 재차 강조했다.



그는 “자치단체부터 기초·광역의회, 국회의원 등 정치권에 이르기까지 모두가 한마음으로 최선을 다할 때”라며 “저 김영록, 대통합특별시의 기본을 다지고 모두가 단합 속에서 대부흥의 초석을 다지는데 최선의 노력을 다하겠다”고 다짐했다.



무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



