강한 바람에 뒤집어진 우산들

입력:2026-03-02 15:15
봄비가 내린 2일 서울 경복궁 경내에서 강한 바람으로 우산이 뒤집어지고 있다.



최현규 기자 frosted@kmib.co.kr

