강기정 “전남·광주 통합 특별법은 청년일자리 특별법”
특별법 통과 환영…통합선언 59일만
“연방제 수준 자치분권 만들어갈 것”
강기정 광주시장과 광주시 간부, 산하 공공기관장들은 2일 오후 북구 국립5·18민주묘지를 참배한 뒤 민주의문 앞에서 통합특별법 국회 통과 환영 입장문을 발표했다.
이들은 “광주전남 역사에 새로운 이정표가 세워졌다”며 “수도권 일극 체제를 끝내고 5극3특 국가균형발전의 중심으로 등장하는 순간이다”고 평가했다.
강 시장은 방명록에 ‘광주·전남 통합 처음보다 더 극적인 등장’이라고 적었다.
특별법 통과는 지난 1월 2일 강기정 광주시장과 김영록 전남지사가 국립5‧18민주묘지 민주의문 앞에서 광주‧전남을 하나로 묶는 ‘통합 지방정부 추진 공동선언문’을 발표한 지 꼭 59일 만이다.
강 시장은 특별법 통과 과정의 난관을 언급하며 “명칭과 주청사 위치 갈등, 핵심 특례조항 삭제 위기, 야당의 필리버스터까지 숱한 위기가 있었지만, 1980년 5월이 가르쳐 준 민주주의 정신으로 대화와 타협을 통해 당당히 넘어섰다”고 회고했다.
이어 “이 특별법은 지역을 살릴 ‘청년일자리특별법’이다”며 “기업에 확실한 인센티브를 제공하고, 공공기관을 우선 유치하며, 20조원 규모의 재정투자를 이끌어내 청년이 찾아오는 광주전남을 만들 법적 기반이 마련됐다”고 기대감을 드러냈다.
끝으로 강 시장은 “모범적인 통합법을 완성해 연방제 수준의 자치분권을 만들어갈 것”이라며 “오는 7월 1일 통합특별시 출범을 위해 만반의 준비를 하겠다”고 밝혔다.
