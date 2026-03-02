제주도 전역 강풍 특보… 태풍급 바람
대체공휴일인 2일 제주 전역에 강한 바람이 불면서 피해가 잇따르고 있다.
제주소방안전본부에 따르면 전날 밤부터 이날 오후 1시까지 총 10건의 안전사고 신고가 접수됐다.
전날 오후 11시5분쯤 서귀포시 성산읍에서는 통신선이 탈락했고, 이날 오전 8시에는 서귀포시 대정읍에서 건물 외벽 외장재가 일부 떨어지고 도로 위로 나무가 쓰러져 소방당국이 안전조치를 했다.
오전 10시30분에는 제주시 일도2동에서 전선이 늘어졌으며, 제주시 한림읍에서는 강풍에 가로등이 전도됐다.
오후 1시 현재 제주도 전역에는 강풍 특보가 발효 중이다. 마라도 등 부속 섬과 제주색달에서는 순간풍속이 초속 20m 이상을 기록하며 매우 강하게 불고 있다.
주요 지점 최대순간풍속은 오후 1시 기준 마라도 29.5m, 가파도 29.4m, 색달 25.8m, 추자도 24.8m, 우도 24.5m, 한라산 삼각봉 23.2m, 구좌 22.6m 등이다.
또한 동부·서부·남북·북부앞바다와 남해서부서쪽먼바다, 제주도남쪽먼바다에는 풍랑경보가 발효됐으며, 물결은 3.0~5.0m로 매우 높게 일고 있다.
이로 인해 제주와 육지를 잇는 모든 여객선 운항이 전면 통제된 상태다.
기상청은 제주도북부·서부앞바다와 남해서부서쪽먼바다에는 모레(4일) 새벽까지, 제주도동부·남부앞바다에는 모레 오전까지 물결이 최대 5.5m 이상 매우 높게 일 것으로 전망했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
