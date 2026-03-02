[속보] 李대통령, 기획예산처 장관 후보자에 與 중진 박홍근 임명
이재명 대통령이 2일 기획예산처 장관 후보자로 박홍근 더불어민주당 의원을 지명했다.
이규연 청와대 홍보소통수석은 이날 청와대 춘추관에서 브리핑을 열고 “박 의원은 4선 국회의원으로 국회 예결위원장, 운영위원장 등을 두루 거친 국가 예산, 정책 전문가”라며 “국정기획위원회 기획분과위원장을 맡아 국민주권정부의 청사진을 그려온 정부 예산을 이끌 적임자”라고 설명했다.
박 의원은 청와대의 장관 후보자 발표 후 자신의 페이스북 계정에 “이재명 정부 초대 기획예산처 장관으로 지명됐다. 큰 영광이지만 막중한 책임감에 마음이 무겁다”고 소감을 밝혔다.
박 의원은 “기획예산처는 제가 국정기획위원회에서 직접 기능과 위상을 설계한 조직인 만큼 그 중요성을 누구보다 잘 알고 있다”며 “이재명 정부의 기획예산처는 단순한 예산의 효율적 편성을 넘어 국가의 중장기 전략을 총괄하는 중차대한 역할까지 맡고 있다”고 설명했다.
박 의원은 “대한민국의 대도약과 이재명 정부의 성공을 힘있게 떠받치는 톱니바퀴이자 윤활유가 되겠다는 단단한 각오로 임하겠다”며 “저의 역량과 비전은 여러 자리를 통해 소상히 말씀드리겠다”고 전했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
