이란 실권자 라리자니 “미국과 협상 없다”…항전 강조
이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이 사망 후 이란의 군사·안보 총괄권을 가진 알리 라리자니 최고국가안보회의 사무총장이 2일(현지시간) “미국과 협상은 없다”며 항전 의지를 보였다.
라리자니 사무총장은 이날 자신의 SNS 엑스(X·옛 트위터)에 이란이 오만과의 중재를 통해 미국과 협상을 시도 중이라는 월스트리트저널(WSJ)의 보도 내용을 공유하면서 “우리는 미국과 협상하지 않을 것”이라고 밝혔다.
그는 다른 게시글에서는 “트럼프의 망상적 환상이 이 지역을 카오스에 빠뜨렸다”며 비난했다.
라리자니는 지난달 28일 공습 전 하메네이로부터 국가 운영 업무를 위임받은 인물로, 이번 미국과 이스라엘의 표적 대상에도 올랐던 것으로 알려졌으나 공습을 피했다.
이란 전문가들은 라리자니가 모하마드 모흐베르 전 부통령과 함께 전시 상황에서 실권을 쥘 것이라고 전망하고 있다. 모흐베르 전 부통령은 하메네이의 오른팔로 불렸던 인물이다.
미국과 이란은 이란 내 핵 프로그램, 미사일 체계, 역내 대리세력 지원 등을 두고 협상을 벌였으나 접점을 찾지 못한 상황이다.
이날 트럼프 대통령은 언론 인터뷰에서 “이란이 미국의 요구조건을 지금까지 만족하지 못했다”라며 이란에 대한 공격 지속 가능성에 대해서는 “큰 나라인 만큼 4주 정도, 아니면 그보다 짧게 걸릴 것”이라고 답했다.
