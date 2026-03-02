최근 5년간 대전 화재 4건 중 1건은 3∼5월 발생
최근 5년간 대전에서 발생한 화재 4건 중 1건은 봄철에 발생한 것으로 나타났다.
2일 대전소방본부에 따르면 2021년부터 지난해까지 발생한 화재 4487건 가운데 26.9%(1209건)는 3∼5월에 발생했다.
화재 발생 장소별로는 건축·구조물 화재가 931건(77.0%)으로 가장 많았고, 야외 화재가 278건(23.0%)으로 그 뒤를 이었다.
원인별로는 부주의가 626건(51.8%)으로 절반 이상을 차지했다. 이어 전기적 요인 230건(19.0%), 원인 미상 120건(10.0%) 순으로 나타났다.
대전소방본부는 봄철 화재 예방을 위해 5월까지 ‘봄철 화재예방대책’을 추진할 방침이다.
건설현장 출동로 확보 여부를 점검하고, 용접·용단 작업 시 화재 감시자 배치, 공사장 관계자 대상 화재안전교육 등 안전 컨설팅을 강화할 계획이다.
공동주택, 단독주택, 쪽방촌 등 주거 취약시설을 대상으로 화재 안전 지도와 대피계획 수립 캠페인을 추진하고, 입주민 안내 방송 등을 통해 안전 메시지를 홍보한다.
관리사무소와 피난 취약시설, 다중이용시설을 대상으로 소방안전교육도 병행할 예정이다.
김문용 대전소방본부장은 “봄철에는 건조한 날씨로 인해 대형 화재와 산불 발생 위험이 높다”며 “담배꽁초 무단 투기, 음식물 조리 중 부주의, 산림 인접 지역 쓰레기 소각 행위 등을 삼가달라”고 말했다.
대전=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
